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Электрокары Tesla подорожали, а самую дешевую модель больше не продают онлайн

Суббота, 13 апреля 2019, 12:30
 

Компания Tesla объявила об очередных важных изменениях в стратегии, касающихся конфигураций, цен и продаж в США.

Об этом пишет itc.

Во-первых, базовый набор возможностей Autopilot, который ранее предлагался в качестве опции за 3 тысячи долларов, теперь включен в стандартный набор возможностей и является обязательной функцией для всех автомобилей производителя.

Единственным исключением станет "народная" Tesla Model 3 (Standard Range) за 35 тысяч долларов.

"Естественно, включение Autopilot в базовый набор возможностей соответствующим образом отобразилось на цене, сделав автомобили Tesla дороже. Говоря конкретнее, соответствующие конфигурации подорожали на 2 тысячи долларов", - пишет издание.

При этом отмечается, что это дешевле на тысячу долларов, чем если заказывать Autopilot на этапе оформления заказа и на 2 тысячи долларов дешевле, когда разблокировка услуги выполняется после фактической покупки авто.

Второе изменение — базовая версия Tesla Model 3 Standard Range за 35 тысяч долларов больше недоступна для покупки на сайте производителя. Отныне оформить заказ на нее можно только по телефону, либо же купить непосредственно в одном из магазинов.

Напомним, что недавно Tesla анонсировала закрытие розничных магазинов в рамках новой стратегии продаж с переориентацией на онлайн.

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Tesla авто компании

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