Amazon подслушивает разговоры пользователей через колонки Echo

В компания Amazon.com Inc. прослушивают записи общения пользователей с умными колонками линейки Echo, чтобы улучшить цифрового помощника Alexa, встроенного в эти колонки.

Об этом со ссылкой на сотрудников компании, которые работали над программой, сообщает Bloomberg.

"Amazon.com Inc. нанимает тысячи людей по всему миру, чтобы помочь улучшить цифрового помощника Alexa в своей линейке колонок Echo. Команда слушает голосовые записи, сделанные в домах и офисах владельцев Echo", — говорится в сообщении.

После этого записи транскрибируются, аннотируются и возвращаются в программное обеспечение. Это помогает Alexa лучше понимать человеческую речь и быстрее реагировать на команды пользователей.

Уточняется, что сотрудники, которые подслушивают разговоры пользователей, подписывают соглашение о неразглашении, запрещающие им публично говорить об этой программе.

"Они работают по девять часов в день, каждый рецензент анализирует до 1000 аудиоклипов в смену", — говорит источник.

Например, они анализируют накопленные голосовые данные для определенных высказываний, таких как "Тейлор Свифт", чтобы указать, что пользователь имел в виду музыкального исполнителя.

В то же время, когда работники Amazon слышат что-то огорчающее, они следуют инструкциям компании, которые гласят, что "вмешательство Amazon не является их задачей".

В самой же компании пояснили, что серьезно относятся к безопасности и конфиденциальности личной информации своих клиентов.

"Мы только аннотируем очень небольшую выборку голосовых записей Alexa, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов", — заявил представитель Amazon в своем электронном сообщении.

Также в компании пояснили, что их сотрудники не имеют прямого доступа к информации, которая может идентифицировать человека или учетную запись.

"Вся информация обрабатывается с высокой степенью конфиденциальности, и мы используем многофакторную аутентификацию, чтобы ограничить доступ, шифрование услуг и аудит нашей контрольной среды для ее защиты", — добавили в Amazon.

Стоит отметить, что настройках конфиденциальности Alexa Amazon дает пользователям возможность отключить использование их голосовых записей для разработки новых функций.

Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что китайская военная разведка тайно встраивала чипы-шпионы в материнские платы, которые использовались в серверах крупнейших американских компаний, включая Apple и Amazon.

В ответ на это руководители компаний Amazon и Super Micro заявили, что Bloomberg опубликовало неверную информацию, и попросили издание отозвать статью.

Экономическая правда