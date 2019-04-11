UFuture открыла завод по производству электроники за 2,8 миллиона долларов

Инвестиционная группа UFuture открыла первый в Украине завод по производству современных электроустановочных систем Plank Electrotechnic в индустриальном парке "Белая Церковь".

Об этом сообщает компания на своем сайте.

Отмечается, что в новое предприятие инвестировано 2,8 миллионов долларов, а проект дает старт развитию производственного кластера из 20 заводов.

"Мы инвестировали в предприятие 2,8 миллионов долларов, и рассчитываем вернуть их максимум за пять лет. Приоритет — украинский рынок, но в планах компании — выход на восточноевропейских потребителей", — отмечается в сообщении.

О заводе Plank Electrotechnic

Как рассказали в компании, здание предприятия построено по международной системе зеленого стандарта BREEAM (соответствие около 50 критериям экологического строительства). Продукция Plank Electrotechnic сейчас проходит сертификационные процедуры ЕС.

Ежегодно завод будет выпускать около 4,6 млн единиц продукции и конкурировать на отечественном рынке прежде всего с китайскими и турецкими производителями.

В частности, на заводе будут производить: электрофурнитуру, электроустановочные аксессуары и компоненты (розетки, выключатели, монтажные боксы, стяжки, кнопки и т.д.).

Комментируя запуск проекта, основатель UFuture Василий Хмельницкий сказал, что развитие современных технологических производств, по его мнению, очень привлекательное направление как с бизнес, так и с социальной точек зрения.

"Это не только прибыль, но и налоги и рабочие места", — отметил Хмельницкий.

Исполнительный директор индустриального парка "Белая Церковь" Владимир Хмурич в свою очередь добавил, что этот проект также дает возможность предпринимателям в этой области масштабировать свой бизнес.

"Открытие нового завода знаменует начало развития на территории индустриального парка "Белая Церковь" инновационного производственного кластера Plank со специализацией на продукции из высокотехнологичных материалов электротехнического, строительного и машиностроительного направлений. Мы предлагаем предпринимателям, которые намерены работать в этих областях, возможность быстро масштабировать свой бизнес без лишних административных и бюрократических препятствий", — отметил Хмурич.

В компании также рассказали, что в течение года в индустриальном парке "Белая Церковь" начнут строить три новых завода, а в перспективе ближайших четырех лет — построить 20 современных предприятий.

Напомним, что проекты бизнесмена Хмельницкого, состояние которого оценивается примерно в 125 млн долл, в области возобновляемой энергетики представляет компания UDP Renewables.

Так, в Киевской области уже работает солнечная станция на 6 МВт (ООО "Дымерская СЭС-1"), которую ввели в эксплуатацию в сентябре 2017 года.

UFuture — инвестиционная группа, которая объединяет компании и социальные проекты украинского предпринимателя Василия Хмельницкого. В ее состав входят: девелоперская компания UDP (специализируется на крупных инфраструктурных проектах), международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского, национальный оператор наружной рекламы "РТМ-Украина", индустриальный парк "Белая Церковь".

Группа включает также инновационные бизнес: UDP Renewables, что создает под ключ и развивает под собственным управлением солнечные электростанции, фармацевтическая компания "Биофарма", инновационные парки UNIT.City и LvivTech.City.

Индустриальный парк "Белая Церковь" — крупный инвестиционный проект, цель которого — развитие современного промышленного производства в Украине. Это единственная платформа, позволяющая предпринимателям получить все необходимые сервисы и сосредоточиться на развитии своего бизнеса.

Экономическая правда