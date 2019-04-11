Samsung представила новый смартфон с вращающейся камерой

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A80, главной особенностью которого стала тройная поворотная камера.

Об этом сообщает Engadget.

Камеры выдвигаются автоматически, когда пользователь активирует функцию фотосъемки. Если выбран режим селфи, выдвижная панель поворачивается. Разрешение основной камеры — 48 мегапикселей, ультраширокоугольной — 8 мегапикселей.

Смартфон Samsung Galaxy A80 получит AMOLED дисплей диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2400х1080 точек, 8-ядерный процессор с частотой 2,2 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти.

Создатели смартфона обещают, что благодаря функции оптимизации с использованием искусственного интеллекта А80 будет работать без зарядки дольше, чем другие модели, а заряжаться быстрее.

Galaxy A80 будет доступен в трех цветах — золотом, серебряном и черном.

Кроме Galaxy A80 создатели показали линейку всех последних моделей смартфонов.

Как сообщает itc.ua, официальная презентация и старт продаж смартфона Samsung Galaxy A80 ожидаются 29 мая.

Его ориентировочная цена заявлена на уровне 649 евро. Продажи в Украине стартуют в июне по цене 19999 грн.