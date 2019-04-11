Фонд гарантирования досрочно погасил 3,25 миллиарда долга перед Минфином
Фонд гарантирования вкладов физических лиц третий раз осуществил досрочное погашение векселя Министерству финансов Украины на сумму 3,25 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
"В течение 2014-2019 годов по этому векселю Фонд уплатил в государственный бюджет проценты на сумму 1,79 млрд грн. Общая сумма всех погашенных Фондом векселей на сегодня составила 7,5 млрд грн и общая сумма уплаченных по этим векселям процентов составила 4 млрд грн", - говорится в сообщении.
В январе 2019 года Фонд полностью рассчитался по своим обязательствам перед Национальным банком Украины. Всего расходы Фонда на погашение кредитов Национального банка составили 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн – уплаченные проценты по кредитам.
"Сейчас финансовое состояние Фонда гарантирования позволяет осуществлять досрочные погашения векселей без угрозы для его финансовой устойчивости. К тому же, досрочное возвращение долга значительно уменьшает расходы Фонда в будущем. За счет трех досрочных погашений Фонд сократил расходы на уплату процентов по векселям почти на 9,5 млрд грн", - сказала директор финансового департамента Фонда Елена Нужненко.
В Фонде гарантирования отмечают, что по состоянию на сегодня погашено 12,6% от общей суммы векселей. Остаток долга по векселям Минфина составляет более 52 млрд грн, по которым Фонд должен оплатить более 70,5 млрд грн процентов.
Напоминаем:
В течение 2014-2016 годов для обеспечения значительных объемов выплат вкладчикам неплатежеспособных банков Фонд привлек в Министерстве финансов кредиты в виде государственных ценных бумаг на общую сумму 59,6 млрд грн.
Стоимость заимствований от Министерства финансов составляла от 9,99% до 12,5% годовых.
Кроме того, в 2014-2015 году Фонд получил кредиты от НБУ на сумму свыше 20 млрд грн под 12,5-14%.
Экономическая правда
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