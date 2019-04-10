Xiaomi пытается отсудить права на одноименные сайты в Украине

Xiaomi Inc. пытается отсудить права на одноименные сайты в Украине, которые использует крупный продавец гаджетов Xiaomi в нашей стране — компания NIS.

Об этом сообщает LIGA.net.

"Xiaomi Inc., чьи интересы в Украине представляет юрист Александр Шевченко, обратилась в Хозсуд Киева с заявлением об обеспечении доказательств до подачи искового заявления", — говорится в сообщении.

В частности, юрист хочет истребовать у "Интернет Инвест" (регистратор доменных имен Imena.ua) всю контактую информацию о владельцах доменных имен xiaomi.com.ua, xiaomi.ua, mi.com.ua, miot.com.ua а mi.ua.

"А именно: получить наименования владельцев, их местонахождение, телефоны, адреса электронной почты", — поясняется в сообщении.

Второй ответчик по этому делу — компания NIS.

Заседание запланировано на 11 апреля.

Уже долгое время Шевченко судится с компанией, которая давно продает смартфоны Xiaomi в Украине и сформировала целую экосистему вокруг этого бренда — NIS.

С 2017 года юрист от имени Xiaomi H.K.Limited пытается запретить ей ввозить партию из 100 смартфонов Хiаоmi RedMi 4 2/16 Gb.

"Что касается упомянутых доменов, то можно установить в открытых источниках, что xiaomi.ua и mi.ua оформлены на основании соответствующих торговых марок Xiaomi и Mi. Они в свою очередь оформлены на владельца NIS Александра Ширкова и американскую Concorde Trade Inc в классе 45 и 37", — сообщает LIGA.net.

Уточняется, что на Ширкова и Гонконг Нис Сторе Текноложди в Украине также оформлен бренд Meizu (класс 45).

Как выяснилось, Xiaomi ведет с Ширковым также и спор за рубежом по интеллектуальной собственности, о чем сообщается на его сайте Xiaomi.ua.

"Здесь речь идет об еще одном домене — Xiaomi-Mi.com", — отметили в LIGA.net.

"Всемирная организация защиты интеллектуальной собственности приняла решение по иску Xiaomi к компании NIS о предполагаемом нарушении авторских прав: в иске отказать и оставить домен Xiaomi-Mi.com в собственности NIS", — отмечается в сообщении.

Но в середине 2016 года Xiaomi решила предпринять экспансию в Европу и пришла в Украину.

Однако, решением пекинского руководства, дистрибьютором продукции была выбрана другая компания. Она тут же начала пользоваться своим "приближенным" положением, фактически запретив кому-либо ввозить и продавать продукцию под брендами Mi, Xiaomi и Redmi в стране.

В сообщении на сайте сказано, что пекинский офис начал агрессивные действия по искоренению упоминания своих брендов сторонними лицами, организациями и коммерческими субъектами.

"Для компании NIS настали трудные времена, поскольку основная часть ее деятельности была привязана к этим брендам. Пришлось отказаться от сервис-центров и магазинов с сочетаниями Mi", - уточняется в нем.

Теперь, как говорится в сообщении, "настал черед доменов".

Также сообщается, что в NIS приняли решение не портить отношения и начать процесс передачи прав на торговые марки с идентификацией Xiaomi и Mi, зарегистрированные в Украине.

О том, как зарегистрировать торговую марку в Украине, ЕС и США и защитить интеллектуальные права, читайте в материале ЕП: "Стартап — торговая марка — патент. Как защитить бизнес-идею и не разориться".