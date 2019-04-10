Смолий и Маркарова отправились на собрание МВФ и Всемирного банка

Делегации Национального банка во главе с Яковом Смолием и Минфина во главе с Оксаной Маркаровой отправились в Вашингтон на ежегодное весеннее собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Об этом сообщили их пресс-службы.

Весеннее собрание МВФ и ВБ проходит в Вашингтоне 8-14 апреля.

В Минфине отметили, что это одно из главных событий финансового мира, которое проходит дважды в год под эгидой МВФ и Всемирного банка.

В ходе весеннего собрания главы центральных банков, министры финансов, представители частного сектора и академики обсуждают перспективы глобальной экономики, экономического развития, искоренения бедности, будущее мировой финансовой системы.

"Даже в условиях военного конфликта мы фиксируем экономический рост в течение 12 кварталов подряд, инфляция замедляется (в декабре 2018 года мы снова имели инфляцию меньше 10%), а международные резервы достигли довоенного уровня. Мы смогли достичь этого благодаря обоснованным, разумным и прогнозируемым подходам в управлении финансовым сектором государства", - заявила Маркарова.

Она поделится украинским опытом с другими странами.

Делегация НБУ в ходе мероприятия встретится с представителями МВФ, ВБ, Международной финансовой корпорации, крупнейших международных инвестиционных компаний и банков. Также у Смолия запланирован ряд двусторонних встреч с главами центральных банков других стран.

Представители НБУ вместе с другими участниками обсудят актуальные вызовы для глобальной экономики и экономик отдельных стран.