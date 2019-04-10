Киев купит 10 низкопольных трамваев польской PESA за 568 миллионов

До конца текущего года в Киев поставят 10 трамвайных низкопольных трамвайных вагонов из Польши.

Об этом со ссылкой на информацию на портале ProZorro сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий договор на поставку заключило коммунальное предприятие "Киевпастранс" с польской PESA.

"Киевпастранс" заключило договор с Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna на поставку Киеву до конца текущего года 10 трамвайных вагонов длиной более 26 м на общую сумму 568,44 млн грн (с НДС)", — говорится в сообщении.

Согласно обнародованной 8 апреля информации на портале ProZorro, полностью низкопольные трехсекционные вагоны имеют 60 сидячих мест, их максимальная скорость — не менее 70 км/ч. Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца.

Как сообщалось, первоначально победителем тендера на закупку 10 трамвайных вагонов длиной более 26 м стал львовский "Электронтранс", предложивший вагоны за 505,39 млн грн при ожидаемой сумме закупки 568,632 млн грн. При этом PESA в ходе торгов не снижала цены на вагоны.

Однако затем тендерный комитет отклонил предложение "Электронтранса" на основании не предоставления в оговоренный срок справки о несудимости лица, подписавшего тендерное предложение.



В свою очередь, по итогам еще одного тендера "Киевпастранс" в начале апреля подписал договор с "Электронтрансом" на поставку в мае-декабре текущего года десяти 30-метровых самоходных полностью низкопольных трамвайных вагонов за 497,962 млн грн.

Напомним, что в 2018 году Киев получил все 47 трамваев польской PESA по контракту 2017 года. Еще 10 таких трамваев были поставлены в 2016 году.