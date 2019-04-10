Украина в 2019 году примет 3000 национальных стандартов, гармонизированных с нормами ЕС

Украина через несколько лет ликвидирует все советские государственные технические стандарты, в этом году планируется принять около 3000 национальных стандартов, гармонизированных с нормами Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития и торговли.

"Соглашение о свободной торговле с ЕС открыла новые возможности для экспорта украинской промышленной продукции, но на уровне технических и технологических требований было много работы. В 2016 году мы существенно трансформировали систему технического регулирования и стандартизации, в частности ликвидировано 90% советских Гостов. Вместо этого мы разработали и приняли 5105 национальных стандартов, и теперь 91% гармонизированы со стандартами ЕС. В 2019 году планируем принять еще 3000 стандартов", - заявил первый вице-премьер-министр Степан Кубов.

Он также отметил, что с 2018 года Украина приобрела полноправное членство в Метрической конвенции, что открывает дополнительные возможности для экспорта.

"С момента обретения полноправного членства Украины в Метрической конвенции мы получили признание украинской системы измерений и ее соответствия международным требованиям со стороны всех 59 стран-членов конвенции. Это обязательное условие, чтобы Украина приобрела полноправное членство в Международной организации законодательной метрологии и продолжала работу над заключением Соглашения с ЕС об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров", - цитирует Кубива пресс-служба Минэкономразвития.

Подавляющее большинство технических стандартов Советского Союза, так называемых ГОСТов, разработанных до 1992 года, утратили силу в Украине с 1 января 2019 года. Всего отменено 12090 советских ГОСТов.

Европейская правда