Названа самая прибыльная компания в мире
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире.
Об этом сообщили рейтинговые агентства Moody`s и Fitch.
Чистая прибыль компании за 2018 год составила 111,1 миллиарда долларов. Это почти в два раза больше, чем у американской корпорации Apple, занявшей второе место — 59,5 миллиарда долларов. Третью строчку заняла компания Samsung с чистой прибылью в 35,1 миллиарда долларов.
Раскрытие финансовых показателей Saudi Aramco, которые держались в тайне с момента основания компании в 1988 году, приурочено к выходу нефтяного гиганта на рынок ценных бумаг.
Moody's и Fitch дали довольно высокую оценку инвестиционной привлекательности Saudi Aramco: оба агентства поместили его на пятое место в своей инвестиционной шкале ("A1" и "A+" соответственно).
За счет продажи долларовых облигаций компания намерена привлечь до 10 миллиардов долларов, которые пойдут на финансирование покупки 70 процентов акций местной нефтехимической компании Saudi Basic Industries Corporation (SABIC).
Экономическая правда
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