"Укрзализныця" подала иск к банку Ахметова на 1 миллиард

"Укрзализныця" подала иск к банку "ПУМБ" о взыскании 1,05 миллиарда гривен по трем кредитным договорам от 2013 года, заключенным с госпредприятием "Донецкая железная дорога".

Об этом пишет Finbalance.

Хозяйственный суд Киева открыл соответствующее производство по иску 22 марта.

В 2016 году Хозсуд Киева удовлетворил иск ПУМБа к "Укрзализныце" и решил взыскать с ответчика в качестве правопреемника "Донецкой железной дороги" 22 млн долларов задолженности (549 млн грн) по этим же кредитным договорам.

Киевский апелляционный хозсуд оставил без изменений это решение, а Высший хозсуд его отменил и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции (учитывая то, что процесс прекращения ГП "Донецкая железная дорога" не был завершен).

Рассмотрение этого спора продолжалось в 2018 году, в т.ч. предназначалась судебная экспертиза, из-за чего производство по делу останавливалось.

Кроме того, в 2016 году Хозсуд Киева своим решением, которое было оставлено без изменений Киевским апелляционным хозсудом и Высшим хозсудом удовлетворил иск "ТАСкомбанка" к "Укрзализныце" и "Донецкой железной дороге" в деле о взыскании 5,4 млн долларов задолженности.

В 2017 году Верховный Суд эти решения отменил и отправил дело на новое рассмотрение.

В сентябре 2018 Хозсуд Киева отказался удовлетворить соответствующий иск "ТАСкомбанка" и обязал банк вернуть "Укрзализныци" 140 млн грн, уплаченных железнодорожной компанией "ТАСкомбанку" в рамках исполнения судебного решения по этому делу, вынесенному в 2016 году.

Вместе с тем, в ноябре 2018 года Северный апелляционный хозсуд по ходатайству "ТАСкомбанка" отменил решение суда первой инстанции о возвращении банком 140 млн грн для "Укрзализныци".