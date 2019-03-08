Минфин сообщил, насколько меньше стало неработающих кредитов в портфелях госбанков

Уровень неработающих кредитов в портфелях государственных банков сократился с 69,4% по состоянию на 1 января 2018 года до 67,9% по состоянию на 1 января 2019 года.

Об этом говорится в отчете о реализации Обновленных Основ стратегического реформирования государственного банковского сектора на сайте Минфина.

За год банкам государственного сектора и всех участников реформирования банковской системы удалось достичь существенного результата. Изменения в статью 7 "Государственные банки" Закона Украины "О банках и банковской деятельности" в корне изменили принципы корпоративного управления в государственных банках, сообщает Минфин.

С целью урегулирования проблемы неработающих кредитов (NPLs) по инициативе Минфина при Совете финансовой стабильности создан Специальный независимый комитет. Уровень неработающих кредитов в портфелях государственных банков сократился до 67,9%.

Ощадбанк, ПриватБанк и Укргазбанк воплощают индивидуальные стратегии развития. А Укрэксимбанк утвердит свою стратегию после избрания независимого Наблюдательного Совета банка.

Укргазбанк полностью выполнил обязательства, предусмотренные меморандумом по поддержке приватизации Банка, подписанным с IFC. А два месяца назад Минфин, Укргазбанк и IFC анонсировали начало структурирования финансового инструмента для вхождения Корпорации в капитал Банка.

Ранее Министерство финансов разработало формат регулярных отчетов о деятельности государственных банков.

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