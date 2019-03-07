"Спецтехноэкспорт" заключило контракты с более чем 30-ю странами мира на рекордную сумму

В прошлом году ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" (входит в состав "Укроборонпрома"), заключило 148 новых оборонных контрактов с более чем 30-ю странами мира на рекордную за последние пять лет сумму — 282,5 миллиона долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.

Таким образом, объемы новых заключенных контрактов выросли в 2,5 раза по сравнению с предыдущими годами, подчеркнули в компании. Значительный рост по этому показателю продемонстрировал как импортный, так и экспортный направления работы.

Всего же за прошлый год предприятие выполнило внешнеэкономические оборонительные контракты на 152,6 млн дол — это на 27% больше, чем годом ранее.

Как отмечают в компании, в течение 2018 года "Спецтехноэкспорт" отгрузило продукцию и подписало новые контракты с более чем 30-ю странами мира. Крупнейшими экспортными партнерами компании были: Индия, Алжир, Мьянма, Китай, Экваториальная Гвинея, Польша.

При этом по показателю подписания новых экспортных контрактов сильнее всего усилилось сотрудничество с Турцией, Чехией, Азербайджаном, Индонезией, Республикой Корея.

Основная деятельность "Спецтехноэкспорта"

В компании рассказали, что основная часть экспортной деятельности компании составляет поставки систем для модернизации техники и услуги по продлению ресурса техники советских образцов по таким направлениям как: авиация, бронетехника, системы ПВО.

Что касается импорта, основными направлениями работы госпредприятия были: поставка систем военной радиосвязи, стрелкового оружия и боеприпасов, легкой бронетехники.

По результатам своей деятельности в прошлом году предприятие уплатило государству 145,8 млн грн налогов и дивидендов. Таким образом, было обеспечено многомиллионные экспортные заказы для украинских государственных и частных оборонных предприятий, подчеркнули в "Спецтехноэкспорт".

Как сообщалось, объем экспорта в системе регулирования нацэкономики — важный макроэкономический показатель, ведь благодаря ему стимулируется рост экономики, создаются рабочие места и повышается уровень жизни населения.

Как сообщалось, в 2017 году "Спецтехноэкспорт" стало победителем в зарубежном публичном тендере и получило контракт от государственной компании из страны ЕС на поставку деталей к танкам T-72.

Напомним:

Отметим, что "Спецтехноэкспорт" фигурирует также в деле о растрате 2,225 млн долл (55,5 млн грн).

4 марта по подозрению в растрате этих средств были задержаны 5 человек. Речь идет о бывшем директоре "Спецтехноэкспорта" Павле Барбуле, его заместителе, а теперь руководителе ГП Владислава Бельбасе, еще одном заместителе Барбула, директоре департамента и заведующем сектором госпредприятия.

Якобы Барбул организовал растрату средств предприятия "Завод 410 Гражданской авиации" и вывод их за границу в пользу иностранного юридического лица.

Чиновникам инкриминируют совершение служебного подлога и умышленной, с использованием служебного положения, по предварительному сговору, растраты имущества, чем вызвано тяжкие последствия интересам государства – ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УКУ.

4 марта детективы НАБУ провели обыски в офисе "Спецтехноэкспорта".

А 7 марта руководителя и 4 экс-чиновников "Спецтехноэкспорта" арестовали.