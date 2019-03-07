Розенко прогнозирует зарплаты по 12 тысяч уже через год

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что по итогам 2019 года есть все возможности достичь средней заработной платы в 12 тысяч гривен.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"На 2019 год, я думаю, есть все возможности достичь границы в 12 тысяч гривен с учетом того, что курс гривны будет колебаться в приемлемых пределах и инфляция в этом году не превысит 8%", - рассказал Розенко.

"Это было бы очень неплохо, если бы средняя зарплата выросла примерно на 15-20%, что с учетом инфляции составит 10% роста реальной заработной платы", - добавил вице-премьер.

По его словам, власть понимает, что труд украинцев недооценен и сейчас около 20% семей в Украине находятся за чертой бедности.

При этом он отметил, что за последние несколько лет был сделан серьезный прорыв в реформировании системы оплаты труда и поднятии минимальной зарплаты.

"Подтверждение этому: три года назад минимальная заработная плата в пересчете была $ 53, сегодня уже более $ 150", - заявил Розенко.

Напомним:

В декабре 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал, что по итогам 2019 года средняя заработная плата в Украине превысит 10,5 тыс. грн.

В январе 2019 года средняя зарплата в Украине составила 9223 гривны.

Украинская правда