Нацбанк значительно укрепил курс гривни
Четверг, 7 марта 2019, 08:53
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 28 копеек, установив его на 7 марта на уровне 26,48 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,93 гривни (на 6 марта - 30,31 гривни).
Напоминаем:
6 марта гривня на межбанке продолжила укрепление, котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,44 - 26,47 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 6 марта на уровне 26,76 гривни.
Экономическая правда
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