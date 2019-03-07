Нацбанк значительно укрепил курс гривни

Как самостоятельно купить и растаможить "евробляху". Журналистский эксперимент. Льготный период растаможки авто завершился, но купить автомобиль в ЕС и растаможить его — до сих пор дешевле, чем приобрести такой же в Украине. Как это сделать, чтобы не переплачивать посредникам, узнавал журналист ЭП. (укр)

В шаге от катастрофы. Почему школы и детские сады Киева переполнены и что будет дальше Сколько детсадов и школ нужно Киеву и почему их не хватает? Сколько будет стоить их строительство и кто должен этим заниматься? Почему переполненные классы и группы плохо влияют на детей, и кто за это ответит?