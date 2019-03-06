Конкурент IKEA за 4 года планирует открыть в Украине 50 магазинов

"JYSK Украина", развивающая в Украине сеть магазинов мебели и товаров для дома группы компаний JYSK Nordic (Дания), планирует в ближайшие 4 года расширить собственную сеть вдвое, до 100 торговых точек.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил исполнительный директор JYSK в Украине Евгений Иваница.

"Всего за ближайшие 4 года датчане рассчитывают удвоить количество магазинов в Украине - до 100 торговых точек", - сказал он.

Сейчас сеть магазинов JYSK в Украине насчитывает 47 торговых точек. Для сравнения: в Польше работает 225 магазинов, в Германии - почти 1000.

По его словам, в 2018/2019 финансовом году компания откроет 12 новых магазинов, в том числе в Каменец-Подольском, Чернигове, Киеве.

Выручка компании в Украине по результатам 2017/2018 финансового года (1 сентября-2017/31 августа-2018) составляла более 1 млрд гривен, количество покупателей - около 2 млн.

Иваница добавил, что подавляющее большинство товаров компания импортирует, однако в прошлом году закупила у украинских производителей товаров примерно на 200 млн гривен.

Исполнительный директор JYSK Украина добавил, что доля on-line продаж торговой сети составляет 10% и продолжает расти в Украине.

Сейчас JYSK проводит эксперимент по отказу от пластиковых пакетов в четырех магазинах Украины (Днепре, Запорожье, Белой Церкви, Гатном).

"Это пока эксперимент, который проходит положительно, без нареканий от покупателей. Поэтому скоро постепенно все магазины откажутся от пакетов. А сейчас мы предлагаем сумки, которые можно использовать бесконечно - большие вместительные по 30 гривен", - отметили в компании.

В 2012 году материнская компания JYSK выкупила все франчайзинговые магазины сети в Украине и пошла по пути самостоятельного развития.

"Украина была первой постсоветской страной, куда JYSK зашел "лично", а не через франчайзинг. С 2004 по 2012 год по франчайзингу было открыто 10 магазинов. Результаты были хорошие, но темпы открытия медленными, поэтому руководство приняло решение выкупить все франчайзинговые магазины", - пояснил Иваница.

Сеть JYSK начала развиваться в Украине в 2004 году. Ее первый магазин был открыт в 1979 году в Дании Ларсом Ларсеном, владельцем JYSK.

Сегодня сеть JYSK - это международная группа JYSK Nordic, насчитывающая более 2,7 тыс магазинов в 51 стране мира, преимущественно в Европе.

Напомним, в декабре 2017 года шведская сеть товаров для дома IKEA официально заявила о планах выхода на украинский рынок.

Экономическая правда