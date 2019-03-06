Сотрудница "Укрпошты" сдала в ломбарды компьютеров компании на миллион
Сотрудница Закарпатской дирекции ПАО "Укрпошта", 44-летняя жительница Ужгорода, сдала в ломбарды компьютерное оборудование предприятия на общую сумму более 1 млн грн.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на прокуратуру Закарпатской области.
Всего раскрыто 36 таких эпизодов, совершенных с марта по ноябрь 2018 года.
В настоящее время завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт относительно уже бывшей работницы "Укрпошты". Ее обвиняют в растрате более 1 млн грн имущества общества.
Действия обвиняемой квалифицированы по ч.1 и ч.3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, т.е. растрата чужого имущества, которое находилось в ее ведении, совершенное повторно.
Если ее вину докажут, подозреваемой грозит от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, ранее в "Укрпоште" рассказали о том, как сэкономила на закупках за два года более 500 млн грн. Благодаря этим деньгам компания смогла удержаться на рынке в 2018 году.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua