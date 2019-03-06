Сотрудница "Укрпошты" сдала в ломбарды компьютеров компании на миллион

Сотрудница Закарпатской дирекции ПАО "Укрпошта", 44-летняя жительница Ужгорода, сдала в ломбарды компьютерное оборудование предприятия на общую сумму более 1 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на прокуратуру Закарпатской области.

Всего раскрыто 36 таких эпизодов, совершенных с марта по ноябрь 2018 года.

В настоящее время завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт относительно уже бывшей работницы "Укрпошты". Ее обвиняют в растрате более 1 млн грн имущества общества.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч.1 и ч.3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, т.е. растрата чужого имущества, которое находилось в ее ведении, совершенное повторно.

Если ее вину докажут, подозреваемой грозит от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ранее в "Укрпоште" рассказали о том, как сэкономила на закупках за два года более 500 млн грн. Благодаря этим деньгам компания смогла удержаться на рынке в 2018 году.

Экономическая правда