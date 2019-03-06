На межбанке курс гривни к евро поднялся выше психологической отметки
6 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,52 - 26,54 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,47 - 26,50 гривни;
Евро - 29,92 - 29,94 гривни;
Российский рубль - 0,4016 - 0,4024 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 11:50 котировки гривни к доллару составляли 26,45 - 26,72 гривни. Евро покупают по 29,88 гривни, продают по 30,34 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,53 - 26,64 гривни, евро - 30,07 - 29,85 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 6 марта на уровне 26,76 гривни.
5 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,6 - 26,63 гривни за доллар.
Экономическая правда
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