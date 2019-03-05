Google обнаружил "зарплатную дискриминацию" сотрудников-мужчин

Компания Google сообщила, что провела внутреннее исследование зарплат в компании и обнаружила дискриминацию мужчин.

Об этом пишут "Ведомости".

Как оказалось, мужчинам платят меньше, чем женщинам за аналогичную работу.

Из-за результатов этого исследования Google обещает выплатить компенсации 10,677 тысяч сотрудников. Сколько из них мужчин и женщин – не раскрывается. В сумме на это компания потратит 9,7 млн долларов.

Google назначает зарплату сотрудникам при помощи алгоритма, который учитывает такие факторы, как производительность, местоположение и работа, объясняет The New York Times.

Кроме того, менеджеры рассматривают субъективные факторы о положении и будущем сотрудника в компании и должны предоставить обоснование для своего решения, отмечает издание.

Сейчас в суде находится иск одной из бывших сотрудниц Google, которая требует выплаты из-за дискриминации по половому признаку.

The New York Times рассказывает подробности этого дела: бывший инженер Google Келли Эллис была принята на работу в 2010 году в качестве сотрудника третьего уровня, а через несколько недель компания наняла мужчину с аналогичным опытом на такую же должность сразу на четвертый уровень.

Более 8300 бывших и настоящих сотрудниц Google могли бы присоединиться к этому иску, уточняет The New York Times.