Украина попала в топ-4 стран с самым дешевым мобильным интернетом

Украина попала в список стран с самым дешевым мобильным интернетом, заняв четвертое место после Индии, Кыргызстана и Казахстана.

Об этом свидетельствуют данные исследования Worldwide mobile data pricing, в котором оценивается стоимость услуг мобильных данных в 230 странах.

Так, первое место среди стран с самым дешевым мобильным интернетом занимает Индия. Средняя цена одного гигабайта мобильных данных здесь стоит 0,26 доллара.

Среди стран СНГ, где также мобильные данные одни из самых дешевых в мире, Кыргызстан занимает второе место в рейтинге. Средний показатель в этой стране — 0,27 доллара, что опережает Казахстан, занимающий третье место с ценой 0,49 доллара за гигабайт интернета.

На четвертом месте — Украина, где стоимость мобильного интернета составляет 0,51 доллара за гигабайт.

Для сравнения, наиболее дорогие мобильные данные в таких странах как: Зимбабве (средняя стоимость мобильного интернета 75 долл за гигабайт), Греция (почти 33 долл), Чад (23 долл), Швейцария (свыше 20 долл), Туркменистан (почти 20 долл ), Гренландия (около 17 долл), Мозамбик (около 16 долл), Португалия (14 долл), Норвегия (13 долл).

Напомним, что в прошлом году все города Украины оказались одними из самых дешевых в мире по цене интернета. Стоимость интернета в украинских городах составляла 3-5 долларов, в то время как в Аддис-Абебе (Эфиопия) — 245 долларов в месяц.