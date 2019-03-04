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"Пятая свобода": Qatar Airways хочет летать из Украины в третьи страны

Понедельник, 4 марта 2019, 20:32
 

Авиакомпания Qatar Airways ведет переговоры с Госавиаслужбой Украины о получении "пятой свободы" - разрешения на полеты из украинских аэропортов в аэропорты третьих стран.

Об этом по результатам визита катарской делегации во Львов рассказала гендиректор львовского аэропорта Татьяна Романовская, пишет ЦТС.

"Что касается открытия рейса из Катара, участники делегации отметили, что будут продолжать переговоры с Госавиаслужбой Украины и просили нашего содействия в получении разрешения на полеты из Украины в другие страны для обеспечения загрузки именно данного маршрута в/из Львова", - заявила она.

По словам Романовской, открытие этого рейса требует больших инвестиций. Глава аэропорта Львов отметила, Qatar Airways не начинает обслуживать новые направления с менее чем 4 рейсов в неделю, при этом заполняемость кресел должна составлять не менее 70%.

Он подчеркнула, что катарская авиакомпания начала более детально изучать львовский авиарынок.

"На сегодня можно сказать, что 40-50% работы по открытию рейса сделано, но еще нужно хорошо поработать над принятием окончательного решения", - резюмировала Романовская.

Как известно, 28 августа рейс катарской авиакомпании Qatar Airways впервые прибыл в Украину.

Qatar Airways Company - национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны Дохе. Авиакомпания выполняет рейсы по более чем 150 пунктам назначения в Африке, Азии, Европе, Северной Америке, Южной Америке и Океании.

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Львов компании авиа

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