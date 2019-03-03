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Facebook судится с китайскими компаниями из-за "накрутки" лайков

Воскресенье, 3 марта 2019, 15:23
 

Компания Facebook подала в суд на четыре китайские компании за содействие продаже фальшивых учетных записей и "накрутку" лайков.

Об этом сообщили в пресс-центре компании, передает "Укринформ".

"Facebook и Instagram подали в федеральный суд США иск против четырех компаний и трех лиц в Китайской Народной Республике, при содействии продаже поддельных аккаунтов, лайков и подписчиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лица, против которых подан иск, действовали и на платформах других поставщиков онлайн-услуг, таких как Amazon, Apple, Google, LinkedIn и Twitter.

В судебном иске компания просит запретить мошенникам продавать поддельные аккаунты, способствовать накрутке лайков и подписчиков в Facebook и Instagram, нарушать права на товарный знак Facebook на сайтах, а также использовать фирменные доменные имена Facebook для управления их (обвиняемых компаний) веб-страницами.

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