Польские фирмы в прошлом году отправили за границу около 23 тысяч украинцев

В 2018 году Управление социального страхования Польши (ZUS) выдало более 600 тысяч свидетельств A1 работникам, которых польские фирмы отправили на работу за границу. Почти все справки - 97% среди иностранцев - получают граждане Украины и Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

По данным ZUS, больше всего свидетельств A1 выдали в Кракове - 44 тыс., Варшаве - 40 тыс. и Гданьске – 28 тыс.

"Справки, которые мы выдаем, - это документ, необходимый для лиц, работающих в странах Европейского Союза, Европейского экономического пространства или в Швейцарии. A1 подтверждает, что в отношении указанного лица во время работы или деятельности за рубежом применяются только польские положения социального страхования. Благодаря этому работник не должен платить двойных взносов", - сказала пресс-секретарь ZUS в Нижнесилезском воеводстве Ивона Ковальская-Матис.

"За командированных работников, несмотря на то, что они работают за рубежом, можно платить польские, иногда значительно меньше взносы. Это свидетельство выдается также для иностранцев, которых польские фирмы отправят на работу за границу", - добавила она.

По данным ZUS, на польские предприятия в прошлом году за рубежом работало около 23 тыс. украинцев и примерно 3 тыс. белорусов. Среди государств, которые чаще всего были местом командировки для иностранцев – Германия (51%), Франция (11,5%), Бельгия (7,5%), Нидерланды (6,3%) и Швеция (5,5%).

По данным СМИ, за границей может работать уже более 6 млн украинцев.

Европейская правда