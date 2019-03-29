Государственный "Селидовуголь" потерял 2 миллиарда — аудит

Государственная аудиторская служба провела проверку государственного предприятия "Селидовуголь" за период 2016-2018 годы и выявила многочисленные нарушения.

Об этом говорится в отчете службы, копию которого проанализировали в экспертной организации StateWatch.

Аудиторы отметили, что за январь 2016 - ноябрь 2018 ООО "Селидовуголь" и его обособленные подразделения в результате продажи угля операторам оптового рынка по цене ниже себестоимости потеряло доходы на общую сумму 1,6 млрд грн.

За этот же период в результате реализации ГП "Селидовуголь" продукции сторонним физическим и коммерческим лицам по цене ниже себестоимости потерянные доходы зафиксированы на отметке 379,4 млн грн.

Также аудиторы зафиксировали тенденцию к уменьшению объемов добычи угля из-за отсутствия разрешений на разработку новых месторождений и нехватку средств на их освоение.

Такая ситуация сложилась из-за запасов угля по подразделениям "Шахта №1-3 "Новогродовская" и "Шахта "Котляревская", входящим в состав ГП "Селидовуголь", которое в 2012 году без согласования с Минэнергоугля и без аукционов приняло решение об уменьшении предоставленных в пользование предприятию запасов угля в пользу частных структур ООО "Шахта "Россия" в объеме 10,2 млн тонн и клона госшахты ООО "Шахта 1-3 "Новогродовская" в объеме 32,5 млн т.

Технические пределы предоставленных участков установлены так, чтобы действующие государственные шахты "Котляревская" и "1-3 "Новогродовская" не имели правовой и физической возможностей начать и осуществлять горные работы по другим пластами угольных запасов или без использования участков недр частных обществ.

Также аудиторы отметили, что частными обществами не соблюдены сроки начала добычи каменного угля во II квартал 2014 года, как предполагалось в первоначальной редакции соглашения 2012 года. Но несмотря на это Госгеонедра не только не аннулировали разрешения, но и продолжили частным шахтам сроки подготовки участков к разработке и началу добычи на второй квартал 2016 года, что откладывает основания для аннулирования специальных разрешений на второй квартал 2018 года.

В 2012 году упомянутые частные шахты ООО "Шахта "Россия" и ООО "Шахта 1-3 "Новогродовская" входили в империю Александра Януковича. По данным ЭП, в 2018 году эти шахты перешли депутату "Блока Петра Порошенка" Максиму Ефимову вместе с "вертодромом Януковича".

В результате осуществления поставки угольной продукции с нарушением условий договоров без получения предварительной оплаты и отсутствием проведения претензионно-исковой работы менеджментом ГП "Селидовуголь", на конец 2018 коммерческие структуры задолжали государственным шахтам более 75 млн грн.

В результате принятия неэффективных управленческих решений со стороны руководителей с 2015 по 2018 года допущено факты закупки товаров и услуг для ГП "Селидовуголь" по значительно завышенным ценам, что привело к непроизводительным затратам на общую сумму более 153 млн грн, которые в дальнейшем включены в себестоимость угольной продукции.

В общем в Госаудитслужбе пришли к выводу, что в течение последних трех лет ГП "Селидовуголь" не оправдала цели своего существования и стабильно работала в убыток. В 2016 году убытки составили 223,6 млн грн, в 2017 году - 396,3 млн грн, а за 9 месяцев 2018 года увеличились до 403 млн.

По данным YouControl, налоговый долг ГП "Селидовуголь" на март 2019 составляет более 910 млн грн.

Еще в марте 2017 года НАБУ открыло уголовное производство в отношении чиновников ГП "Селидовуголь" по подозрению в завладении имуществом в особо крупных размерах. Детективы начали расследование по ряду резонансных тендеров на государственном предприятии. В частности, в декабре 2016 года одна из шахт ГП "Селидовуголь" купила 50 кг мяса за 199,999 тысяч грн.

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Экономическая правда