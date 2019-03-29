"П. дал добро": "Схемы" рассказали о причастности Кононенко к аферам в энергетике

Журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.

Об этом говорится в новом расследовании "Схем".

В сюжете представлены телефонные переговоры экс-нардепа, бизнесмена Дмитрия Крючкова с Кононенко.

"На одном из них ближайший соратник президента со знанием дела интересуется ходом расчетов с государством бизнесмена Крючкова", - отмечают журналисты.

Главред интернет-издания "Наші гроші" Алексей Шалайский заявил "Схемам", что Крючкова не воспринимают как самостоятельную фигуру.

"Порой мы его видели возле Суркиса - Крючкова. Но тогда Суркис был максимально приближен к власти. В интервью несколько человек - в том числе государственных менеджеров - называли его протеже Кононенко", - подчеркнул Шалайский.

Расследователи отмечают, что контрольные пакеты шести облэнерго до сих пор принадлежат государству.

"А, следовательно, принятие решений относительно деятельности этих компаний зависит от власти. Тот, кто пришел к власти - получает соблазн зарабатывать на этом.

Анализ открытых уголовных производств по выводу денег с облэнерго в частные карманы за покровительством верхушки власти и телефонные разговоры непосредственно причастных к этому людей привели журналистов в Харьков, Черкассы и Запорожье", - говорится в материале.

Журналисты подчеркивают, что контрольный пакет акций "Запорожьеоблэнерго" принадлежит государству в лице Фонда госимущества, но в 2015 году реальный контроль над "Запорожьеоблэнерго" осуществляли миноритарные акционеры: братья Григорий и Игорь Суркисы, именно на них работал Дмитрий Крючков в тот период.

"Еще в 2015 году "Запорожьеоблэнерго" согласилось, что крупные местные промышленные предприятия будут платить за уже поставленную электроэнергию - частной компании Крючкова "Энергосеть". А эта фирма, в свою очередь, затем должен отдать деньги поставщику.

На эти нехитрые трехсторонние договоры пошли такие заводы олигархов: "Запорожский титано-магниевый комбинат", "Днепроспецсталь" и "Запорожский завод ферросплавов". Вот только деньги за электроэнергию "Запорожьеоблэнерго" от Крючкова так и не дождалось. Таким образом только в 2015 году полугосударственное предприятие недополучило полмиллиарда гривен", - говорится в расследовании.

Отмечается, что официальное следствие установило, что часть полученных от этих предприятий денег переводилась в наличные - очевидно, чтобы распределиться между различными участниками коррупционной схемы.

Судя по разговорам, полученных "Схемами", Крючков регулярно дает указания отвозить различные суммы денег в офис братьям Суркисам.

О получении Кононенко денег свидетельствует один из разговоров между Крючковым и Суркисом. В нем соратника президента называли по отчеству - "Витальевичем", Крючков говорит, что ему "принадлежит где 430. 430 там "с хвостиком".

Записи разговоров, которые опубликовали "Схемы", свидетельствуют о причастности братьев Суркисов, Крючкова и Кононенко к аферам с "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго".

"Контрольный пакет акций "Черкассыоблэнерго", как и в случае с Запорожьем, принадлежит государству в лице Фонда госимущества. В 2015-м непосредственно управлял предприятием лояльный к братьям Суркисам человек - Светлана Кузьминская, в то время еще и сожительница Дмитрия Крючкова", - отмечают журналисты.

На одной из записей слышно, что она вместо Крючкова поднимает трубку его телефона - и дает водителю Крючкова Андрею указание завезти 600 000 долларов в приемную Суркисов.

"В Черкассах детективы НАБУ также обнаружили схему по выводу денег - идентичную той, которая была ими раскрыта в Запорожье. Руководительница "Черкасобленерго "Кузьминская", "Энергосеть" Крючкова и предприятие олигарха Фирташа "Азот", по версии следствия, договорились, что за поставленную электроэнергию "Азот" рассчитается с Крючковым.

А то уже в свою очередь - отдаст деньги облэнерго. Так "Энергосеть" получила почти 300 млн гривен. Но деньги облэнерго не отдала", - говорится в расследовании.

По состоянию на 2015-й основными владельцами "Харьковоблэнерго" были Фонд государственного имущества и кипрская фирма, которая входит в бизнес-группу Константина Григоришина.

"Схемы" подчеркивают, что для контроля за облэнерго Крючков и его соратники стремились поставить на предприятие лояльный к себе менеджмент - так же, как в Запорожье и Черкассах.

"Весной того же 2015 им это удается - похоже, используя админресурс.

По телефону Дмитрий Крючков не просто контактирует с влиятельными людьми из окружения президента и заручается поддержкой главы Харьковщины. Он уверяет: ситуация "Харьковоблэнерго" под контролем на уровне президента Порошенко", - отмечают журналисты.

В разговоре Крючкова и Котвицкого говорится, что "П. дал добро. Лично".

"Схемы" нашли примеры того, для чего Дмитрию Крючкову с партнерами был нужен контроль за "Харьковоблэнерго" - очевидно, чтобы зарабатывать на разработанных ими схемах с участием этой энергокомпании.

Одна из таких - когда это госпредприятие давало десятки миллионов финпомощи компаниям, связанным через менеджмент с самым Крючковым. И надеялось вернуть. И эти деньги в "Харьковоблэнерго" так и не поступили", - говорится в расследовании.

Отмечается, что "Схемы" обратились за комментарием к фигурантам, упомянутых в материале.

Игорь и Григорий Суркисы получили вопрос журналистов относительно своей роли в схемах Крючкова в энергетике - но так и не ответили на них до эфира. На письменный запрос программы в Порошенко до эфира также не ответили.

"А комментарий самого Игоря Кононенко журналисты пытались получить по телефону, ездили к нему в офис и направляли ему исчерпывающий перечень вопросов. В своем письме Кононенко пообещал дать интервью после эфира", - подчеркивают "Схемы".

В то же время Игорь Кононенко в своем Facebook написал, что в письме сообщил журналистам, что готов "в 5-дневный срок ответить на вопросы журналистов и предложил встретиться в понедельник следующей недели".

"Однако в этот же день на странице проекта в Facebook появился анонс уже смонтированной программы "Схемы", которая должна была выйти в эфир, но без моих комментариев.

Я убежден, что это пример манипуляции мнением зрителей и преобразования журналистики на политическую технологию в интересах определенного кандидата в президенты Украины накануне выборов", - написал он.

"Схемы" прислали экспертам полученные ими аудиофайлы вместе с образцами голосов из публичных выступлений людей, которых им удалось распознать, и попросили проанализировать - совпадают ли они.

"Эксперт исследовал голоса пять человек, не зная, кто они. Это - Дмитрий Крючков, Игорь Кононенко, Игорь Котвицкий, Игорь и Григорий Суркисы.

Редакция получила следующие результаты: наибольшую вероятность имеют голоса Григория Суркиса, Игоря Суркиса, Игоря Котвицкого и Дмитрия Крючкова. Голос Игоря Кононенко имеет высокую степень достоверности", - отмечают журналисты.

Украинская правда