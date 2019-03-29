"П. дал добро": "Схемы" рассказали о причастности Кононенко к аферам в энергетике
Журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.
Об этом говорится в новом расследовании "Схем".
В сюжете представлены телефонные переговоры экс-нардепа, бизнесмена Дмитрия Крючкова с Кононенко.
"На одном из них ближайший соратник президента со знанием дела интересуется ходом расчетов с государством бизнесмена Крючкова", - отмечают журналисты.
Главред интернет-издания "Наші гроші" Алексей Шалайский заявил "Схемам", что Крючкова не воспринимают как самостоятельную фигуру.
"Порой мы его видели возле Суркиса - Крючкова. Но тогда Суркис был максимально приближен к власти. В интервью несколько человек - в том числе государственных менеджеров - называли его протеже Кононенко", - подчеркнул Шалайский.
Расследователи отмечают, что контрольные пакеты шести облэнерго до сих пор принадлежат государству.
"А, следовательно, принятие решений относительно деятельности этих компаний зависит от власти. Тот, кто пришел к власти - получает соблазн зарабатывать на этом.
Анализ открытых уголовных производств по выводу денег с облэнерго в частные карманы за покровительством верхушки власти и телефонные разговоры непосредственно причастных к этому людей привели журналистов в Харьков, Черкассы и Запорожье", - говорится в материале.
Журналисты подчеркивают, что контрольный пакет акций "Запорожьеоблэнерго" принадлежит государству в лице Фонда госимущества, но в 2015 году реальный контроль над "Запорожьеоблэнерго" осуществляли миноритарные акционеры: братья Григорий и Игорь Суркисы, именно на них работал Дмитрий Крючков в тот период.
"Еще в 2015 году "Запорожьеоблэнерго" согласилось, что крупные местные промышленные предприятия будут платить за уже поставленную электроэнергию - частной компании Крючкова "Энергосеть". А эта фирма, в свою очередь, затем должен отдать деньги поставщику.
На эти нехитрые трехсторонние договоры пошли такие заводы олигархов: "Запорожский титано-магниевый комбинат", "Днепроспецсталь" и "Запорожский завод ферросплавов". Вот только деньги за электроэнергию "Запорожьеоблэнерго" от Крючкова так и не дождалось. Таким образом только в 2015 году полугосударственное предприятие недополучило полмиллиарда гривен", - говорится в расследовании.
Отмечается, что официальное следствие установило, что часть полученных от этих предприятий денег переводилась в наличные - очевидно, чтобы распределиться между различными участниками коррупционной схемы.
Судя по разговорам, полученных "Схемами", Крючков регулярно дает указания отвозить различные суммы денег в офис братьям Суркисам.
О получении Кононенко денег свидетельствует один из разговоров между Крючковым и Суркисом. В нем соратника президента называли по отчеству - "Витальевичем", Крючков говорит, что ему "принадлежит где 430. 430 там "с хвостиком".
Записи разговоров, которые опубликовали "Схемы", свидетельствуют о причастности братьев Суркисов, Крючкова и Кононенко к аферам с "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго".
"Контрольный пакет акций "Черкассыоблэнерго", как и в случае с Запорожьем, принадлежит государству в лице Фонда госимущества. В 2015-м непосредственно управлял предприятием лояльный к братьям Суркисам человек - Светлана Кузьминская, в то время еще и сожительница Дмитрия Крючкова", - отмечают журналисты.
На одной из записей слышно, что она вместо Крючкова поднимает трубку его телефона - и дает водителю Крючкова Андрею указание завезти 600 000 долларов в приемную Суркисов.
"В Черкассах детективы НАБУ также обнаружили схему по выводу денег - идентичную той, которая была ими раскрыта в Запорожье. Руководительница "Черкасобленерго "Кузьминская", "Энергосеть" Крючкова и предприятие олигарха Фирташа "Азот", по версии следствия, договорились, что за поставленную электроэнергию "Азот" рассчитается с Крючковым.
А то уже в свою очередь - отдаст деньги облэнерго. Так "Энергосеть" получила почти 300 млн гривен. Но деньги облэнерго не отдала", - говорится в расследовании.
По состоянию на 2015-й основными владельцами "Харьковоблэнерго" были Фонд государственного имущества и кипрская фирма, которая входит в бизнес-группу Константина Григоришина.
"Схемы" подчеркивают, что для контроля за облэнерго Крючков и его соратники стремились поставить на предприятие лояльный к себе менеджмент - так же, как в Запорожье и Черкассах.
"Весной того же 2015 им это удается - похоже, используя админресурс.
По телефону Дмитрий Крючков не просто контактирует с влиятельными людьми из окружения президента и заручается поддержкой главы Харьковщины. Он уверяет: ситуация "Харьковоблэнерго" под контролем на уровне президента Порошенко", - отмечают журналисты.
В разговоре Крючкова и Котвицкого говорится, что "П. дал добро. Лично".
"Схемы" нашли примеры того, для чего Дмитрию Крючкову с партнерами был нужен контроль за "Харьковоблэнерго" - очевидно, чтобы зарабатывать на разработанных ими схемах с участием этой энергокомпании.
Одна из таких - когда это госпредприятие давало десятки миллионов финпомощи компаниям, связанным через менеджмент с самым Крючковым. И надеялось вернуть. И эти деньги в "Харьковоблэнерго" так и не поступили", - говорится в расследовании.
Отмечается, что "Схемы" обратились за комментарием к фигурантам, упомянутых в материале.
Игорь и Григорий Суркисы получили вопрос журналистов относительно своей роли в схемах Крючкова в энергетике - но так и не ответили на них до эфира. На письменный запрос программы в Порошенко до эфира также не ответили.
"А комментарий самого Игоря Кононенко журналисты пытались получить по телефону, ездили к нему в офис и направляли ему исчерпывающий перечень вопросов. В своем письме Кононенко пообещал дать интервью после эфира", - подчеркивают "Схемы".
В то же время Игорь Кононенко в своем Facebook написал, что в письме сообщил журналистам, что готов "в 5-дневный срок ответить на вопросы журналистов и предложил встретиться в понедельник следующей недели".
"Однако в этот же день на странице проекта в Facebook появился анонс уже смонтированной программы "Схемы", которая должна была выйти в эфир, но без моих комментариев.
Я убежден, что это пример манипуляции мнением зрителей и преобразования журналистики на политическую технологию в интересах определенного кандидата в президенты Украины накануне выборов", - написал он.
"Схемы" прислали экспертам полученные ими аудиофайлы вместе с образцами голосов из публичных выступлений людей, которых им удалось распознать, и попросили проанализировать - совпадают ли они.
"Эксперт исследовал голоса пять человек, не зная, кто они. Это - Дмитрий Крючков, Игорь Кононенко, Игорь Котвицкий, Игорь и Григорий Суркисы.
Редакция получила следующие результаты: наибольшую вероятность имеют голоса Григория Суркиса, Игоря Суркиса, Игоря Котвицкого и Дмитрия Крючкова. Голос Игоря Кононенко имеет высокую степень достоверности", - отмечают журналисты.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua