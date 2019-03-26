"Укрзализныця" изменила график из-за перевода стрелок часов

В связи с переходом на летнее время в билетах на поезда с 31 марта указан откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В связи с переходом на летнее время 31 марта в 3:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед.

"Путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в понедельник 1 апреля, стоит быть внимательными и вовремя привести в соответствие время своих часов", - отметили в пресс-службе.

Все изменения были заблаговременно внесены и согласованы с администрациями железных дорог соседних стран, добавили в УЗ.

Напоминаем:

Перевод часов регламентируется постановлением Кабинета министров от 1996 года.

Изменение времени в Украине происходит вместе со всем Европейским союзом и большинством стран Европы дважды в год: в последнее воскресенье марта страна переходит на летнее время, а каждое последнее воскресенье октября возвращается на зимнее, то есть свое поясное время.

Европейская комиссия предложила странам Европейского союза навсегда отказаться от сезонной смены летнего и зимнего времени с 2019 года; позже в Европарламенте предложили перенести этот срок на 2021 год.

Согласно предложениям, сезонный перевод часов должен быть отменен во всем Евросоюзе. Однако странам-членам предоставляется свобода выбора, по какому времени они хотят жить – поясному или летнему.

После ряда советских экспериментов со временем летнее время стали снова регулярно применять в Украине с 1981 года.

В начале 1990-х годов Украина экспериментировала с отказом от сезонного перехода на летнее время, но потом возобновила его 1992 года "с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы", и "в соответствии с рекомендациями Европейской экономической комиссии ООН".

Впервые переход на летнее время осуществили в нескольких европейских странах в 1916 году.

Идея заключается в лучшем использовании светлого времени дня, и, соответственно, в экономии – во времена Первой мировой войны говорилось о сбережениях угля, в более поздние времена – электроэнергии.

В то же время, такой экономии практически нет в местностях, расположенных ближе к экватору, и в приполярных регионах, где сезонное время не имеет экономического смысла.

Практика ежегодного перехода на летнее время и возвращение на поясное применяется сейчас в почти 70 странах или территориях мира, на всей их площади или частично. При этом около 185 стран или территорий не пользуются сезонным временем.

Экономическая правда