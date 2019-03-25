Всемирный банк поможет Украине с неплатежеспособными банками

Национальный банк и Фонд гарантирования вкладов физических лиц при поддержке Всемирного банка усовершенствуют механизмы урегулирования неплатежеспособности банков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Такой шаг сделан для гармонизации отечественного законодательства с нормами євродиректив, в частности Директивы 2014/59/ЕС о восстановлении платежеспособности и урегулирования неплатежеспособности банков (Bank Recovery and Resolution, BRRD), что является обязательством Украины в соответствии с Соглашением об Ассоциации с ЕС. Реализация директивы BRRD предусматривает концептуальное совершенствование подхода к восстановлению деятельности и урегулированию неплатежеспособности банков в Украине, что потребует законодательных изменений", - говорится в сообщении.

Рабочая группа в составе представителей Национального банка, Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Всемирного банка предложила ключевые меры для улучшения текущего законодательства и приведение нормативной базы в соответствие с директивой BRRD, которые изложены в записке с основными рекомендациями.

Этот документ освещает основные аспекты будущего механизма возобновления деятельности и урегулирования неплатежеспособности банков, введение которого, в первую очередь, позволит усилить финансовую стабильность и уменьшить потенциальную потребность в государственной поддержке банковского сектора.

"В течение банковского кризиса 2014-2016 годов успешные операции по восстановлению платежеспособности банков были редкими. Этот процесс был невозможен из-за отсутствия необходимых полномочий у регулятора по раннему вмешательству и слишком поздних триггеров признания банков проблемными" и "неплатежеспособными". Именно поэтому нужно усовершенствовать режим восстановления деятельности и урегулирования неплатежеспособности банков с целью лучшей готовности к потенциальным финансовым вызовам и создания мощных государственных механизмов антикризисного управления", – сказала первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Так, одной из мер предусматривается внедрение механизма перспективного планирования восстановления и урегулирования банков.

В частности, от банков будет требоваться разработка планов восстановления деятельности (recovery plan) в течение соответствующего переходного периода с установлением упрощенных требований к таким планам для небольших банков.

При этом, ФГВФЛ будет разрабатывать планы урегулирования неплатежеспособности (resolution plan).

Введение перспективного планирования, механизма раннего вмешательства позволит обеспечить настоящую восстанавливаемость банков ограничить использование средств налогоплательщиков во время урегулирования неплатежеспособности банков и соответственно предупредить неблагоприятное влияние на финансовую стабильность в целом.

Кроме того, предлагается ввести механизм раннего выявления проблем в банках и обеспечить возможность немедленного принятия восстановительных мер.

Изменения в законодательной базе наделят НБУ полномочиями принимать меры раньше – на стадии, когда банк выполняет нормативы, но его количественные и качественные показатели указывают на ухудшение или вероятное ухудшение финансового состояния.

Такими мерами могут стать требование о частичном или полном отстранении или замене руководства банка, внесение изменений в организационную структуру банка или стратегию его деятельности.

Текущие стадии "проблемного банка" и "временной администрации" предлагается объединить в новый этап во время применения Национальным банком мер раннего реагирования.

Это даст НБУ возможность принимать меры в то время, когда банк еще не стал неплатежеспособным.

Предполагается, что немедленное принятие мер по урегулированию предоставит ФГВФЛ больше возможностей для рассмотрения альтернативных по отношению к ликвидации банков подходов.

В частности, предлагается усовершенствовать инструментарий урегулирования неплатежеспособности.

Обновленная законодательная база должна предусматривать возможность осуществления урегулирования неплатежеспособности банка, пока он еще функционирует, и обеспечение выполнения им критически важных функций.

Со временем механизм урегулирования должен осуществляться без привлечения государственных средств – например, путем обязательного списания и конверсии инструментов капитала или путем операции "бэйл-ин" – конверсии в капитал банка его обязательств, в частности, перед институциональными кредиторами банка по межбанковским займам и перед держателями долговых инструментов.

В то же время такой инструмент, как переходный банк, мог бы использоваться, в отдельных случаях, в течение непродолжительного периода, когда вероятность нахождения покупателя является высокой.

Экономическая правда