Самая крупная авиакомпания Украины получила 2,7 миллиарда убытков

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличила убыток в 8,9 раза — до 2,696 миллиарда гривен.

Об этом говорится в повестке дня общего собрания акционеров, которое есть в распоряжении ЭП.

Так, на собрании акционеров предлагается утвердить убыток компании за 2018 год в сумме 2,696 млрд гривен.

"Утвердить финансовый результат деятельности общества за 2018 год - убыток в сумме 2,696 млрд грн. В связи с отсутствием чистой прибыли общества за 2018 год и нераспределенной прибылью прошлых лет осуществить выплату фиксированных дивидендов по привилегированным акциям в сумме 2,045 тыс грн за счет резервного капитала", - говорится в тексте.

Напоминаем:

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. В состав флота входит 45 самолетов различных модификаций.

МАУ выполняет более 1,1 тыс регулярных рейсов в неделю. Базовым является международный аэропорт "Борисполь".

Согласно данным Госреестра, 100% авиакомпании прямо или опосредовано контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", владельцы которой не раскрываются.

Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.

Экономическая правда