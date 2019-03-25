Самая крупная авиакомпания Украины получила 2,7 миллиарда убытков
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличила убыток в 8,9 раза — до 2,696 миллиарда гривен.
Об этом говорится в повестке дня общего собрания акционеров, которое есть в распоряжении ЭП.
Так, на собрании акционеров предлагается утвердить убыток компании за 2018 год в сумме 2,696 млрд гривен.
"Утвердить финансовый результат деятельности общества за 2018 год - убыток в сумме 2,696 млрд грн. В связи с отсутствием чистой прибыли общества за 2018 год и нераспределенной прибылью прошлых лет осуществить выплату фиксированных дивидендов по привилегированным акциям в сумме 2,045 тыс грн за счет резервного капитала", - говорится в тексте.
Напоминаем:
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. В состав флота входит 45 самолетов различных модификаций.
МАУ выполняет более 1,1 тыс регулярных рейсов в неделю. Базовым является международный аэропорт "Борисполь".
Согласно данным Госреестра, 100% авиакомпании прямо или опосредовано контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", владельцы которой не раскрываются.
Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.
Экономическая правда
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