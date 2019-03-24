Все разделы
Укр / Рус

В Китае представили водородомобиль с запасом хода 1000 км

Воскресенье, 24 марта 2019, 14:39
 

Китайская компания Wuhan Grove Hydrogen Automobile Co. представила прототип электромобиля с запасом хода 1000 км, работающего на водороде.

Об этом пишет autocentre.

"Китайская промышленность активно развивает сектор электромобилестроения. Но за батарейными EV многие забывают о другой перспективной разработке — электромобиль, работающий на водороде", - пишет издание.

Как отмечается, внутри таких транспортных средств находится своеобразная электростанция, которая расщепляет водород, выделяя электрический заряд. С точки зрения глобальной экологической эффективности, это лучше, чем электромобили с традиционными АКБ.

"Водород — самый распространенный элемент, но на данный момент добывать его сложно и дорого. Поэтому идея должна популяризоваться, чего мы и ожидаем в ближайшие годы", - отмечает автор.

 

Новая китайская компания Wuhan Grove Hydrogen Automobile Co. показала свой прототип, который в 2020 году должен отправиться на конвейер.

Главная особенность, кроме экстравагантного дизайна, — запас хода, который составляет 1000 км.

Производитель говорит, что полная заправка занимает всего несколько минут. На данный момент серийный водородомобиль, который предлагает самый внушительный запас хода — Honda Clarity с 750 км.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Китай авто

powered by lun.ua
Материалы по теме
Китайцы выдали Tesla кредит на 521 миллион долларов на завод в Шанхае 8 марта 2019, 12:51
Трамп отложил введение пошлин на товары из Китая 25 февраля 2019, 12:00
Центробанк Китая снизит ставки, чтобы "разогреть" экономику — Bloomberg 21 февраля 2019, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте