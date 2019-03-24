В Китае представили водородомобиль с запасом хода 1000 км

Китайская компания Wuhan Grove Hydrogen Automobile Co. представила прототип электромобиля с запасом хода 1000 км, работающего на водороде.

Об этом пишет autocentre.

"Китайская промышленность активно развивает сектор электромобилестроения. Но за батарейными EV многие забывают о другой перспективной разработке — электромобиль, работающий на водороде", - пишет издание.

Как отмечается, внутри таких транспортных средств находится своеобразная электростанция, которая расщепляет водород, выделяя электрический заряд. С точки зрения глобальной экологической эффективности, это лучше, чем электромобили с традиционными АКБ.

"Водород — самый распространенный элемент, но на данный момент добывать его сложно и дорого. Поэтому идея должна популяризоваться, чего мы и ожидаем в ближайшие годы", - отмечает автор.

Новая китайская компания Wuhan Grove Hydrogen Automobile Co. показала свой прототип, который в 2020 году должен отправиться на конвейер.

Главная особенность, кроме экстравагантного дизайна, — запас хода, который составляет 1000 км.

Производитель говорит, что полная заправка занимает всего несколько минут. На данный момент серийный водородомобиль, который предлагает самый внушительный запас хода — Honda Clarity с 750 км.