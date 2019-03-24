Uber готовится к IPO. Компанию могут оценить в 120 миллиардов долларов

Сервис онлайн-заказа такси Uber Technologies выбрал для проведения IPO Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE).

Об этом пишет "Коммерсант".

IPO Uber, в рамках которого стоимость компании может быть оценена в 120 млрд долларов, по подсчетам Bloomberg, войдет в пятерку крупнейших размещений на NYSE, если компания разместит на бирже не менее 16% акций.

Одновременно с этим стало известно, что другая технологическая компания, социальная сеть Pinterest, специализирующаяся на публикации и хранении фотографий, готовящаяся к выходу на IPO, также проведет его именно на NYSE.

Решение Uber и Pinterest провести размещение на Нью-Йоркской бирже — еще один признак роста популярности NYSE среди технологических корпораций в противовес традиционному месту их IPO, бирже Nasdaq (там торгуются в числе прочих Google, Microsoft, Apple и Facebook).

Среди технологических компаний, которые уже провели IPO на NYSE, — китайский ритейлер Alibaba в 2014 году, сервис микроблогов Twitter в 2013 и мессенджер Snap в прошлом году.

IPO Uber должно состояться в апреле, то есть чуть позже главного американского конкурента компании, сервиса заказа такси Lyft.

Несколько дней назад стало известно, что Lyft планирует привлечь в ходе IPO 2,1 млрд долларов, тем самым стоимость компании в целом будет оценена в 23 млрд долларов, IPO должно состояться уже на следующей неделе.