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Ryanair начнет полеты в третий украинский город — СМИ

Пятница, 22 марта 2019, 11:40
 

Ирландский лоукостер Ryanair 26 марта проведет пресс-конференцию в Харькове, на которой может объявить о запуске рейсов из местного аэропорта.

Об этом сообщает avianews.com.

На мероприятии со стороны бюджетника выступит руководитель по продажам и маркетингу в Центральной и Восточной Европе, а также Балканах Ольга Павлонка и гендиректор управляющей аэропортом "Харьков" компании "Нью Системс АМ" Владимир Васильченко.

В случае анонсирования открытия рейсов Харьков станет третьим украинским городом в маршрутной сети Ryanair.

Сейчас ирландский лоукостер летает из киевского аэропорта "Борисполь" и Львова.

В настоящее время крупнейшим бюджетным авиаперевозчиком в Харькове является Wizz Air. Авиакомпания выполняет из города полеты в Вену, Дортмунд, Гданьск, Катовице, Краков и Вроцлав.

С полным перечнем рейсов Ryanair из Украины можно ознакомиться по ссылке: Куда полетит Ryanair: список маршрутов

Рекомендуем почитать: Сел и полетел: чего ждать пассажирам Ryanair

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Ryanair Харков

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