Ryanair начнет полеты в третий украинский город — СМИ
Ирландский лоукостер Ryanair 26 марта проведет пресс-конференцию в Харькове, на которой может объявить о запуске рейсов из местного аэропорта.
Об этом сообщает avianews.com.
На мероприятии со стороны бюджетника выступит руководитель по продажам и маркетингу в Центральной и Восточной Европе, а также Балканах Ольга Павлонка и гендиректор управляющей аэропортом "Харьков" компании "Нью Системс АМ" Владимир Васильченко.
В случае анонсирования открытия рейсов Харьков станет третьим украинским городом в маршрутной сети Ryanair.
Сейчас ирландский лоукостер летает из киевского аэропорта "Борисполь" и Львова.
В настоящее время крупнейшим бюджетным авиаперевозчиком в Харькове является Wizz Air. Авиакомпания выполняет из города полеты в Вену, Дортмунд, Гданьск, Катовице, Краков и Вроцлав.
С полным перечнем рейсов Ryanair из Украины можно ознакомиться по ссылке: Куда полетит Ryanair: список маршрутов
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