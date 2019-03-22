В ликвидированном банке зависли десятки миллионов оборонного предприятия

Государственное предприятие "Опытно-проектный центр кораблестроения", входящее в структуру концерна "Укроборонпром", может потерять 47,7 миллиона гривен из-за ликвидации "Имэксбанка".

Об этом говорится в отчете Госаудитслужбы за 2016—2018 годы деятельности центра, проанализировал проект "Марлин".

Несмотря на то, что "Укроборонпром" еще в 2014 году направил рекомендации обслуживаться исключительно в банках с государственным капиталом, руководство Центра кораблестроения продлило срок действия соглашения о размещении 2,1 млн долларов в частном банке в течение 2015 года.

В мае 2015 года года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал ликвидацию "Имэксбанка".

"Центру кораблестроения" было сообщено, что сумма акцептованных требований с учетом курсовых разниц составляет 47,7 млн грн грн.

Также в отчете приводится пример дискоординации между правительством, Министерством обороны и "Центр кораблестроения". С 2006 года ведутся работы над разработкой корабля класса "Корвет". В течение 2014-2016 годов Центр кораблестроения потратил 32,9 млн гривен собственных средств на разработку проектной документации, которые по факту не были компенсированы в рамках государственного оборонного заказа.

Кроме того, Центру не компенсированы расходы в размере 1,3 млн грн по объекту "Бриз-40", по изготовлению сокращенного технического проекта быстроходного катера секретного проекта 58165, разработанного предприятием в 2014 году.

В течение 2016-2018 годов Государственная пограничная служба не платила деньги за данный проект, несмотря на показатели Государственной целевой правоохранительной программы.

В 2017-2018 годах в Центре кораблестроения за свой счет выполнялись две научно-исследовательские работы, а именно: по созданию мобильного измерительного комплекса шифр "Октагон", и по обработке возможности создания корабля противоминной обороны шифр "Янтарь". Сейчас работы не завершены.

В общем по данным бухгалтерского учета Центра кораблестроения расходы на незавершенные работы составили 7 млн ​​грн.

Из-за привлечения 12 работников по договорам гражданско-правового характера на изготовление технических документов при наличии соответствующих специалистов в штате Центра кораблестроения дополнительно потеряно 793 тыс грн.

Напоминаем:

Аудит всего концерна "Укроборонпром" продемонстрировал, что почти половина предприятий - неэффективны.

В НАБУ сообщили, что расследуют 22 уголовных производства относительно возможных злоупотреблений служащими предприятий, входящих в ГК "Укроборонпром".

Экономическая правда