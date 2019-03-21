Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,5 миллиарда евро

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке рекламы в интернете.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что ЕК вводила договорные ограничения на размещение рекламы компаний-конкурентов на сторонних веб-сайтах, подобные соглашения заключались в индивидуальном порядке.

Таким образом Google нарушила антимонопольное законодательство Европейского Союза.

Из-за подобных соглашений конкуренты компании не могли размещать объявления на самых заметных местах сайтов.

Еврокомиссия отмечает, что в марте 2009 года компания требовала от сайтов запрашивать письменное одобрение для изменения способов отображения рекламы. При этом Google заключал индивидуальные контракты с 2006 года, отметили в Еврокомиссии.

Напоминаем:

Летом 2018 года Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,3 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства.

Тогда Еврокомиссия решила, что Google незаконными методами заставляла производителей смартфонов на операционной системе Android устанавливать ее приложения.

Также компания запрещала использовать созданные на базе открытого кода Android операционные системы и платила производителям смартфонов и мобильным операторам, чтобы они устанавливали ее поисковую систему.

В 2017 году Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,4 миллиарда евро за то, что компания предоставляла лучшие условия на платформе для своих товаров по сравнению с конкурентами.

Экономическая правда