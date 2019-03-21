BMW прогнозирует снижение прибыли. Хочет сэкономить 12 миллиардов евро

Немецкий автомобильный концерн BMW заявил о масштабной программе экономии на фоне падающей прибыли.

Об этом пишет Bloomberg.

Причиной экономии является следствие "дизельного кризиса", возросшая конкуренция и необходимость масштабных инвестиций в электромобили. Предпринятые меры должны принести компании 12 миллиардов евро.

Чистая прибыль компании в 2018 году сократилась на 16,9 процента - до 7,2 миллиарда евро.

При этом концерн собирается обойтись без масштабных сокращений. Компания не будет нанимать новых сотрудников взамен ушедших на пенсию, но собирается увеличить штаты в отделах, где разрабатываются электромобили и беспилотные автомобили.

Акции BMW упали на 5,9 процента. Негативный финансовый прогноз BMW также повлиял на стоимость акций конкурентов — Daimler AG , акции которой упали на 2,4% и Volkswagen AG (падение на 2,7 процента).

Сообщается, что маржа прибыли от автомобильной промышленности в этом году будет в диапазоне от 6 до 8 процентов, что ниже долгосрочного целевого показателя в 8-10 процентов. Финансовый директор Николас Питер добавил, что в случае ухудшения ситуации этот показатель может упасть еще ниже.