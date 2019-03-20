НБУ должен заплатить 129 миллионов владельцу банка-банкрота — суд

Национальный банк проиграл спор собственнику закрытого в 2015 году Радикал Банка и обязан выплатить ему денежную компенсацию за 71% акций.

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева, сообщает Finclub.

Так, 4 марта Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ООО "Промышленная инновационная компания" и взыскал с НБУ в пользу истца 128,943 млн грн в качестве "возмещения имущественного вреда, который был нанесен путем принятия неправомерного решения НБУ об отнесении Радикал Банка к категории неплатежеспособных".

Еще раньше "Промышленная инновационная компания", которая владела на момент банкротства 71% акций банка, доказала в рамках административного судебного процесса противоправность постановления НБУ.

В частности, Окружной административный суд Киева 29 марта 2016 года своим постановлением удовлетворил иск компании: признал противоправным и отменил постановление НБУ.

Напомним, 9 июля 2015 Национальный банк принял постановление, которым отнес ПАО "Радикал Банк" к неплатежеспособным. Уже 10 июля в банк вошла временная администрация ФГВФЛ, а ликвидация банка началась 9 ноября того же года.

Киевский апелляционный административный суд 9 июня 2016 года оставил это решение неизменным. Высший административный суд 6 декабря 2016 года отклонил кассационные жалобы сторон. А 4 июля 2018 года Верховный Суд отказался рассматривать заявление НБУ о пересмотре этих решений.

Добившись судебного признания незаконности закрытия Радикал Банка, его собственник решил взыскать с НБУ полученный имущественный ущерб в виде лишения принадлежащих ему корпоративных прав стоимостью 129,943 млн грн.

"Суд установил, что постановление НБУ от 09.07.2015 "Об отнесении ПАО "Радикал Банк" к неплатежеспособным" запустило процедуру вывода этого банка с рынка, которая лишила владельцев акций их корпоративных прав, которые, согласно требованиями законодательства, переходят в ФГВФЛ.

При этом ни один из возможных способов вывода банка с рынка не предусматривает возврата корпоративных прав владельцам акций, что свидетельствует о нарушении прав истца.

На основании изложенного суд пришел к выводу, что исковые требования ООО "Промышленная инновационная компания" о взыскании материального ущерба в сумме 128 942 532 грн являются доказанными и подлежащими удовлетворению в полном объеме", – решил суд.

В НБУ сообщили, что оспорят в апелляционной инстанции проигрыш. "Национальный банк подаст апелляционную жалобу в обязательном порядке", – сообщили в пресс-службе НБУ.

Как сообщалось, что Радикал Банк был связан с окружением беглого президента Виктора Януковича.

Банк работал с 2010 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов. По данным НБУ, ключевыми владельцами банка были Максим Шпак и Анри Веремийченко, которым принадлежали 71% банка через "Промышленную инновационную компанию.

В 2010 году Радикал вместе с другим банком, который связывали с "семьей Януковича" – Укрбизнесбанком – был задействован в сомнительных контрактах на сумму более 1,6 млрд грн.

Осенью 2013 года Радикал начал обслуживать сотрудников "Танталита" – компании, в собственности которой находилось "Межигорье". Кроме того, ряд акционеров и должностных лиц банка оказались связанными с группой межигорских фирм.

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