Из ЕГР удалили еще две компании. Владельцы подозревают рейдерскую атаку

Украинский бизнес ставит под угрозу проблема удаления компаний из Единого государственного реестра предпринимателей, таких компаний на данный момент уже 362.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

18 марта из ЕГР удалили компании ООО "Люнакс" и ООО "Мустанг плюс". Сейчас их невозможно найти через Единый государственный реестр, однако информация о них хранится в Опендатабот.

Согласно регистрационным данным, ООО "Люнакс" была зарегистрирована в 1995 году и занималась розничной торговлей топливом, а ООО "Мустанг плюс" - была зарегистрирована в 2016 году и занималась обеспечением трудовыми ресурсами.

"На сегодняшний день это сеть из восьми АЗС, работающих под брендом MUSTANG в Одесской области. Этим бизнесом мы занимаемся уже более 20 лет. Начиная с 2016 года бизнес несколько раз пострадал от рейдерских захватов, часть имущества была незаконно переписана на посторонних лиц. А вчера, 18 марта, несколько наших компаний были удалены из ЕГР ", - заявил владелец бизнеса Михаил Мороз.

Опендатабот уже неоднократно сообщал о том, что компании удаляются из Единого государственного реестра предпринимателей, и такие действия могут быть напрямую связаны с рейдерскими атаками. На данный момент таких компаний - 368, в то время как два года назад было только 72.

Это аномалия, ведь каждая компания, которая регистрируется в Украине, попадает в ЕГР. Если компанию ликвидируют - меняется ее статус, но ее все еще можно найти в реестре. Такой опцией активно пользуются рейдеры.