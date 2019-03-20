Украина вошла в Топ-4 стран мира по темпам прироста NFC-платежей

Украина вошла в четверку лидеров по количеству бесконтактных транзакций с картами Mastercard с использованием мобильных телефонов, браслетов, смарт-часов.

Об этом сообщил директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине Юрий Батхин в ходе круглого стола "Какое будущее ждет NFC-платежи в Украине?", передает FinClub.

"Мы обогнали Польшу, Канаду, а также ряд европейских стран, где услуга NFC-платежей существовала и раньше", – рассказал Бахтин.

Он уточнил, что международные платежные системы активно работают с банками по развитию бесконтактных карт и NFC-технологий.

"В Украине в 90 раз выросли операции бесконтактных оплат при помощи смартфона, на 25% ежемесячно растет количество подключенных устройств для NFC-платежей", – подсчитал Бахтин.

Директор департамента разработки инновационных технологий ПУМБ Денис Воробьев отметил, что в 2018 году Украина вступила в эру бурного развития бесконтактных платежей.

"Мы видим повышение активности наших клиентов. Украина действительно по NFC-транзакциям выросла в 14 раз. Это достаточно высокий показатель", – считает он.

Директор по цифровым решениям Visa в Украине, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Александр Стельмах считает, что даже в такой ситуации Украине есть, куда стремиться.

"Пока бесконтактная только каждая пятая операция. У нас есть пример "взрывного" роста бесконтакта – это Грузия. Там никто никого не обязывал, но банки и клиенты поняли друг друга. В результате Грузия входит в Топ-3 по проникновению бесконтактных карт", – рассказал Стельмах.

Замглавы Ощадбанка Антон Тютюн считает, что в ближайшее время в Украине количество NFC-платежей будет расти в том числе за счет увеличения количества устройств, которыми можно будет расплатиться бесконтактно, на одного человека.

"Речь идет не только о мобильных телефонах и носимых устройствах, но также о планшетах, "умном доме", холодильниках, автомобилях. Количество устройств с платежной функцией будет расти: со временем новые устройства будут требовать новых функций", – рассказал Антон Тютюн.

Напомним:

Путешествуя за границей, украинцы все больше переходят на безналичные расчеты, в 2018 году количество оплат с использованием платежных карт выросло на 55% по сравнению с прошлым периодом.

С апреля 2019 года все выпущенные украинскими банками карты Visa будут поддерживать опцию бесконтактной оплаты.

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