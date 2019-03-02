Американцы за 20 миллионов оценят запасы газа "Укргазвыдобування"

АО "Укргазвыдобування" 26 февраля по результатам тендера заключило соглашение с американской компанией "DeGolyer and MacNaughton Corp." об оценке своих запасов углеводородов за 20,25 млн гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".

В этом году должны выполнить независимую оценку резервов углеводородов 157 месторождений и 49 перспективных площадей "Укргазвыдобування" с распределением по приоритетности дальнейшего освоения, а также газа уплотненных коллекторов, по состоянию на 1 января с актуализацией на 1 июля.

Отчет по результатам этой оценки будет содержать в частности краткий комментарий о состоянии разработки и материальных рисков, связанных с дальнейшей эксплуатацией месторождений.

Предусмотрено обеспечение исполнения договора в форме залога, банковской гарантии или резервного аккредитива в размере 5%, наложенный платеж в течение месяца и систему штрафов.

Цена сделки на 60% ниже ожидаемой стоимости закупки в 49,25 млн гривен.

Конкурентами были фирмы "Sproule International Limited" (Канада) и "Miller and Lents, Ltd." (США), которые активно торговались с победителем, что и привело к значительной экономии.

Созданная в 1936 году американская фирма "DeGolyer and MacNaughton Corp." принадлежит председателю совета директоров Джону Уоллесу (13%), президенту Чарльзу Бойетту (12%) и нескольким десятками миноритарных акционеров - вице-президентов.

Контактным лицом фирмы в "Прозорро" указан московский менеджер по развитию бизнеса Альмир Бачин.