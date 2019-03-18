"Укроборонпром" указал на ошибку SIPRI по экспорту вооружений в РФ

"Укроборонпром" утверждает, что информация Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) о поставке вооружения и военной техники концерном в РФ является некорректной и не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении "Укроборонпрома".

В отчетном периоде 2014-2018 годов, выбраном SIPRI, Украина поставляла турбореактивные двигатели АИ-222, которые устанавливаются на российские учебно-боевые самолеты Як-130.

"Укроборонпром" подчеркивает, что производителем двигателей является частное запорожское ОАО "Мотор-Сич", которое входит в состав концерна. Кроме того, контракты на поставки двигателей был заключен в 2006 году, а собственно поставки происходили в 2009-2014 годах.

В примечаниях к исследованию отмечается, что, скорее всего, двигатели поставлялись до 2014 года, когда ввели запрет на экспорт ВВТ в РФ. Исследователи SIPRI делают предположение, что после 2014-го указанные двигатели могли изготавливаться российской стороной самостоятельно.

Другая продукция, которая якобы поставлялась в РФ, - это самолеты Ан-140-100 и Ан-148-100Е. Эксперты SIPRI отмечают, что выполнение этих контрактов было прекращено в 2014-м, после запрета экспорта в РФ. Кроме того, самолеты Ан-140 и Ан-148 производились в России по лицензии, предоставленной ГП "Антонов". Поэтому SIPRI рассматривает их как импорт из Украины, поскольку существует юридический договор, заключенный между сторонами.

Среди перечня продукции, которая традиционно поставлялась в РФ, есть корабельные газотурбинные установки ДС-71 производства николаевского ГП "НПК "Заря" - "Машпроект". Такими двигателями оснащены три российских фрегата проекта 11356. Поставка была осуществлена ​​до запрета экспорта ВВТ в РФ.

Также следует учитывать, что дата поставки двигателей и силовых установок определяется экспертами SIPRI после завершения изготовления тех или иных образцов военной техники и вооружения уже российскими производителями и передачи самолетов и кораблей в Вооруженные силы РФ, а не реальным моментом поставки отдельных комплектующих. Поэтому двигатели или силовые установки техники могли поставляться до 2014 года, однако в исследовании они отражены, как поставки позднего периода.

Следует заметить, что согласно решению СНБО Украины "О мерах по совершенствованию государственной военно-технической политики", введенному в действие Указом Президента Украины от 27.08.2014 №691/2014, экспорт в РФ товаров военного назначения и двойного использования прекращен. Исключение составляет только космическая техника, используемая для исследований космоса в мирных целях.

Напомним, согласно ежегодному исследованию, опубликованному SIPRI в марте текущего года, Украина заняла 12 место в списке 25 крупнейших экспортеров оружия. В то же время, по утверждению авторов исследования, за период 2014-2018 годов 23% украинского экспорта ВВТ приходилось на РФ.