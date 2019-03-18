OTP Bank покупает банк в Черногории

Черногорская дочерняя структура OTP Bank – Crnogorska komercijalna banka – подписала соглашение о приобретении контрольного пакета акций Societe Generale banka Montenegro, черногорского филиала Societe Generale Group.

Об этом сообщает пресс-служба "ОТП Банка".

Как отмечается в сообщении, Societe Generale banka Montenegro является четвертым по величине банком в Черногории с долей рынка 11,5%.

"В результате последних приобретений OTP Group будет играть решающую роль на финансовом рынке во всей Европе, особенно – в Центральном и Восточном регионах", – сказано в сообщении.

Финансовое закрытие черногорской сделки ожидается в ближайшие месяцы при условии получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.

В компании отмечают, что OTP Group сегодня работает в 9 странах региона. Однако ожидается, что эта цифра возрастет до 11 стран благодаря недавно подписанному договору в Молдове и будущему финансовому закрытию албанского соглашения.

Напомним, в прошлом году OTP Bank приобрел банк в Албании. Ему принадлежат 88,89% контрольного пакета акций Banka Sociеtе Gеnеrale Albania, албанской дочерней структуры Sociеtе Gеnеrale Group.

Напомним, венгерскому OTP Bank в Украине принадлежит OTP Bank Ukraine, приобретенный в 2006 году у группы Raiffeisen.