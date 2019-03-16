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Итальянский лоукостер запустил еще один рейс из Киева

Суббота, 16 марта 2019, 15:30
 

Авиакомпания Ernest Airlines в субботу, 16 марта, открывает новый рейс в Италию из аэропорта Жуляны, который будет выполняться по маршруту Киев-Генуя.

Об этом ЦТС сообщили в аэропорту Киев им. Сикорского.

Согласно сообщению, рейсы будут выполняться раз в неделю с 16 по 30 марта и два раза в неделю, каждый вторник и субботу, начиная со 2 апреля.

Это направление перевозчик анонсировал еще в октябре прошлого года.

Напомним, что 12 марта, Ernest Airlines начала выполнять полеты по маршрутам Харьков-Милан (Мальпенса) и Харьков-Рим (Фьюмичино).

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