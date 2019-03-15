Американская компания открыла под Ужгородом еще один завод

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Американский производитель электроники Jabil Circuit в пятницу открыл под Ужгородом второй завод, на котором будут собирать технику для экспорта в Евросоюз.

Об этом со ссылкой на сообщение корреспондента сообщает LIGA.net.

Отмечается, что теперь площадь завода увеличилась в два раза — до 47 тыс. кв. м.

На сегодняшний день в штате предприятия больше 3 тыс. работников. В планах Jabil — увеличить украинский штат до 5 тысяч.

Ужгородский завод Jabil — часть одной из крупнейших в мире корпораций по контрактному производству электроники Jabil Circuit, Inc. Корпорация известна тем, что оказывает услуги по сборке гаджетов для таких известных брендов, как Philips, HP, Cisco и прочее.

У корпорации 120 заводов по всему миру. Завод в Ужгороде входит в категорию "мегасайт" (от трех тысяч сотрудников). Таких в Европе всего три. И только украинский — расширяется.

Украинский завод имеет полный цикл производства, начиная с дизайна. 65% производства —телеком-заказчик. 3% — авто. Остальное — разная электроника.

Как сообщалось ранее, на новом заводе Jabil будут составлять мобильные телефоны, медиаплееры и компьютерную технику для экспорта в ЕС.