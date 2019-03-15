Верховный суд отменил оценку стоимости акций банка Ахметова

Верховный Суд отменил решение набсовета банка "ПУМБ", которым стоимость одной акции банка оценивалась в 331 гривну.

Об этом сообщает FinClub.

Так, Верховный суд встал на сторону миноритарного акционера Анны Бандуры и отменил решение набсовета ПУМБ. Этим решением утверждалась цена выкупа акций у миноритария, который в 2018 году проголосовал против решения собрания акционеров.

Бандура, которой принадлежит 0,099% акций ПУМБ, требовала признать противоправными действия банка по несвоевременному утверждению стоимости одной простой именной акции и суммарной стоимости акций, которые подлежат обязательному выкупу.

Противоправными она также считала непредоставление ей, как собственнику 14,174 тыс акций ПУМБ (0,098953%), информации об общей стоимости выкупаемых акций и невозможность реализовать право обязательного выкупа акций ПУМБ по "справедливой цене".

Для этого она попросила суд отменить решение набсовета ПУМБ, которым стоимость одной акции утверждалась в 331 грн.

Суд трактовал ст. 36 закона "Об акционерных обществах" таким образом, что ПУМБ все же должен был до момента проведения собрания акционеров предоставить своим миноритариям (у ПУМБ он всего один – Анна Бандура, поскольку третий акционер – компания SCM Holdings – также принадлежит Ринату Ахметову, как и "СКМ Финанс", который присутствовал на собрании) проект договора о выкупе акций.

Миноритарий должен был еще до собрания акционеров знать цену, по которой он сможет продать акции эмитенту, если проголосует против определенных пунктов повестки собрания акционеров, что фактически и определило бы его желание или нежелание голосовать "против".

Впрочем, еще до решения Верховного Суда Анна Бандура перестала быть миноритарием банка. Речь идет о процедуре сквиз-аута, когда собственники свыше 95% акций компании могут обязать миноритариев продать им акции по цене, которая от миноритариев не зависит.

По данным СМИ, Бандура потеряла 418,7 тыс грн.