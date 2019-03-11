Финансовые компании выводят более триллиона долларов из Британии

Согласно исследованию аналитического центра New Financial, более 275 финансовых компаний выводят в ЕС активы из Соединенного Королевства на общую сумму 1,2 триллиона долларов.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Как показывает исследование, десять крупных, в частности, инвестиционных банков перемещают 800 млрд фунтов стерлингов (или почти 10% активов страны) в ЕС. Страховые компании выводят 35 млрд фунтов стерлингов, а компании по управлению активами - 65 млрд фунтов стерлингов.

Согласно исследованию, более 250 компаний создают новые штаб-квартиры на континенте, а более 210 открыли новые юридические лица или подали заявки на новые банковские лицензии.

По словам авторов, из-за Brexit переезжают 5000 работников или же они будут трудоустроены на новых местах работы. Это число будет продолжать расти в ближайшие годы, утверждают исследователи.

По словам авторов, около 100 финансовых институтов и компаний выбрали местом работы Дублин, 60 - Люксембург, 41 - Париж, 40 - Франкфурт-на-Майне, 32 - Амстердам.

Во вторник парламент Великобритании снова будут голосовать за соглашение о выходе из ЕС. Пока не ясно, состоится ли Brexit 29 марта или будет отложен.

Европейская правда