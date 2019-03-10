Подозреваемая в нелегальном импорте топлива фирма заявила о банкротстве

Николаевская компания "Трейд-НК" подала в суд заявление о признании себя банкротом.

Об этом свидетельствуют материалы Хозяйственного суда Николаевской области, пишет Enkorr.

Заявление подано 27 февраля, но решение о ликвидации юрлица, по данным Министерства юстиции, было принято в конце октября прошлого года.

Единственным учредителем ООО "Трейд-НК" выступает Игорь Кордюков. Эта компания была основана в сентябре 2014 года. За более четыре года своего существования она импортировала в Украину 4 тыс. т бензинов, 8,7 тыс. т ДТ и 1,5 тыс. т компонентов для изготовления топлива.

В 2018 году она стала фигурантом скандала с фиктивным транзитом ДТ через порты Николаева и Херсона. Тогда прокуратура обвинила компанию в уклонении от уплаты налоговых и таможенных платежей с 2,7 тыс. т ДТ. После этого основная деятельность осуществлялась через аффилированные компании.

Последний скандал с участием группы компаний "Трейд-НК" возник в феврале 2019 года, когда в порту Николаева был задержан танкер Black Fuel по подозрению в контрабанде авиационного керосина.

Исходя из данных украинского реестра юридических лиц, аффилированными с "Трейд-НК" выступают сразу несколько компаний, в частности "Сана Групп", "Феникс Ойл", "Нефтяная компания "Трейд-НК", а также компании-нерезиденты шотландская Incom Trade LLP, канадская Tolloil LP.

На этих нерезидентов зарегистрированы танкеры Brentix (ранее FenixOil, IMO:7922221) и Black Fuel (ранее Bospor IMO:8407632) соответственно. Оба судна на данный момент находятся в Николаеве.