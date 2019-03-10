Китайская корпорация инвестирует 15 миллиардов евро в подводный тоннель
Китайская корпорация Touchstone Capital Partners Ltd выделит 15 млрд евро на строительство подводного железнодорожного тоннеля между Финляндией и Эстонией.
Об этом пишет ТАСС.
"Мы очень довольны переговорами и достигнутым соглашением. У Touchstone большой опыт в финансировании подобных больших частных инфраструктурных проектов", - говорится в заявлении компании FinEst Bay Area, занимающейся проектом.
Отмечается также, что детали финансирования будут согласованы в ближайшие полгода.
Инвестиции китайского фонда станут дополнением к 100 млн евро инвестиций, полученным FinEst Bay Area в конце 2018 года от корпорации из Объединенных Арабских Эмиратов ARJ Holding LLC.
Компания FinEst Bay Area была создана финским бизнесменом Питером Вестербакой для проектирования и строительства железнодорожного тоннеля Хельсинки-Таллин.
Ожидается, что первый скоростной поезд, способный разгоняться до 350 км/ч, отправится по тоннелю 24 декабря 2024 года. Купив билет за 50 евро, пассажир потратит на дорогу от Таллина до Хельсинки около 20 минут.
Согласно опубликованному в начале 2018 года ТЭО проекта, тоннель протяженностью около 100 км присоединится к Rail Baltica - железной дороге европейской колеи, которая к 2026 году свяжет Таллин с Варшавой.
Стоимость строительства предварительно оценивается в 15 млрд - 20 млрд евро. В настоящее время доехать от Хельсинки до Таллина можно, в частности, за два часа на пароме.
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