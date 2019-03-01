Турецкая компания планирует вдвое увеличить земельный банк в Украине
Турецкая группа Onur, которая уже владеет пятью тысячами гектаров украинских земель, планирует нарастить земельный банк в Украине вдвое — до 10 тысяч гектаров.
Об этом рассказал глава представительства и генеральный координатор Onur Group Эмре Караахметоглу в интервью изданию Global FDI Reports, сообщает Интерфакс-Украина.
"Два года назад мы начали инвестировать в сельскохозяйственный сектор. У нас есть 5 тыс. га земли, и мы хотим удвоить земельный банк до 10 тыс. га, в основном сосредоточившись на зерновых", - сказал Караахметоглу.
По его словам, если группа добьется успеха в зерновом бизнесе, тогда в будущем расширит производство в других отраслях.
По данным в госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, владельцам "Онура" принадлежит ООО "Агросетон" (село Ожидов Львовской области). Предприятие зарегистрировано в мае 2016 года, его владельцами указаны: Эмре Караахметоглу (20%), Онур Четинджевиз (40%) и Ихсан Четинджевиз (40%). Уставный капитал ООО — 2 млн грн.
Турецкая группа Onur занимается строительством и ремонтом дорог и зданий, а также развивает аграрное направление.
Напомним:
Ранее дочернее предприятие турецкой Onur Group – компания Онур Конструкцион Интернешнл стала победителем в тендере на капитальный ремонт проспекта Палладина в Киеве.
Общая стоимость ремонта составит 418,5 млн грн.
Компания должна реконструировать проспект Палладина до 31 декабря 2019 года.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua