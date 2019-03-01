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Турецкая компания планирует вдвое увеличить земельный банк в Украине

Пятница, 1 марта 2019, 19:07
 

Турецкая группа Onur, которая уже владеет пятью тысячами гектаров украинских земель, планирует нарастить земельный банк в Украине вдвое — до 10 тысяч гектаров.

Об этом рассказал глава представительства и генеральный координатор Onur Group Эмре Караахметоглу в интервью изданию Global FDI Reports, сообщает Интерфакс-Украина.

"Два года назад мы начали инвестировать в сельскохозяйственный сектор. У нас есть 5 тыс. га земли, и мы хотим удвоить земельный банк до 10 тыс. га, в основном сосредоточившись на зерновых", - сказал Караахметоглу.

По его словам, если группа добьется успеха в зерновом бизнесе, тогда в будущем расширит производство в других отраслях.

По данным в госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, владельцам "Онура" принадлежит ООО "Агросетон" (село Ожидов Львовской области). Предприятие зарегистрировано в мае 2016 года, его владельцами указаны: Эмре Караахметоглу (20%), Онур Четинджевиз (40%) и Ихсан Четинджевиз (40%). Уставный капитал ООО — 2 млн грн.

Турецкая группа Onur занимается строительством и ремонтом дорог и  зданий, а также развивает аграрное направление.

Напомним:

Ранее дочернее предприятие турецкой Onur Group компания Онур Конструкцион Интернешнл стала победителем в тендере на капитальный ремонт проспекта Палладина в Киеве.

Общая стоимость ремонта составит 418,5 млн грн.

Компания должна реконструировать проспект Палладина до 31 декабря 2019 года.

Экономическая правда

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