НАБУ расследует ряд дел, в которых фигурирует Нацбанк

Национальное антикоррупционное бюро расследует большое количество дел, в которых фигурирует Национальный банк Украины, при этом о выдвижении подозрения экс-главе банка Валерии Гонтаревой речь в настоящее время не идет.

Об этом на брифинге в пятницу сообщил директор НАБУАртем Сытник, передает "Интерфакс-Украина".

"Если мы говорим о коррупционных преступлениях или фактах... - это дела фактовые. По Нацбанку есть целый ряд уголовных производств, которые расследуются антикоррупционным бюро", - заявил он.

"Есть наработки по ряду сотрудников Нацбанка. Подозрение еще не предъявлено", - сказал Сытник.

Ранее Сытник заявил, что государство может вернуть минимум 9 млрд гривен, если суды вынесут приговоры по делам НАБУ и САП.