НБУ займется междугородней доставкой валюты

Национальный банк Украины начнет осуществлять междугородные перевозки валютных ценностей.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"По заявкам банков Нацбанк сможет осуществлять междугородные перевозки валютных ценностей средне- и большегрузными оперативным авто", - говорится в сообщении.

До сих пор такая услуга обеспечивалась Нацбанком только в пределах одного населенного пункта.

Решение принято для контроля за оборотом наличных в банковской системе в части организации их перевозки, содействия росту объемов поступления наличности в НБУ для ее дальнейшей обработки и обеспечения потребностей экономики в наличных надлежащего качества.

Решение вступает в силу 25 марта 2019 года.

Организацию и перевозки валютных ценностей между НБУ и банками Украины осуществляет управление по перевозке ценностей Центрального хранилища Нацбанка.

Экономическая правда