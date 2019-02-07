У Насирова нашли 300 тысяч долларов на счету в Британии

Обвиняемый экс-председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров течение трех лет скрывал 300 тысяч долларов, которые размещены на его банковском счете в Великобритании.

Об этом на судебном заседании заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Перов, передает Слідство.Інфо.

"Счет открыт было в финансовом учреждении Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которое принадлежит обвиняемому в течение последних трех лет", - сказал прокурор.

Сейчас в Великобритании продолжается судебный процесс по этому счету, и местные правоохранители просили заблокировать эти деньги.

По словам прокурора, Насиров об этом узнал и указал 300 тысяч долларов в британском счете в своей декларации как кандидата в президенты Украины, которую подал 16 января 2019 года.

"При этом в декларации перед увольнением, как и во всех предыдущих декларациях, Насиров не указывал эти активы", - сказал прокурор.

Слідство.Інфо проанализировало декларации Насирова. Действительно, в декларации Насирова как кандидата в президенты указано 297 тысяч долларов на счету в финансовом учреждении Interactive Brokers. В то же время, в предыдущих декларациях эти активы не указываются.

Поэтому обвинение просило суд арестовать эти 300 тысяч долларов на счету.

В свою очередь, адвокаты Насирова попросили отложить рассмотрение ходатайства об аресте средств подзащитного.

"У нас не было достаточно времени, чтобы подготовиться к ходатайству", - сказал адвокат Насирова Александр Лысак.

Судьи отложили рассмотрение вопроса до следующего заседания, которое состоится 14 февраля.

"Я этот счет не декларировал, потому что там не доллары, а другие активы. А какие - узнаете позже", - сказал Насиров журналистам после заседания.

Напомним:

2 марта 2017 года детективы НАБУ вручили главе ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении.

Следствие считает, что Насиров течение 2015 – 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра геоцентр".

8 марта 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн. гривен, а 16 марта жена Насирова внесла за него залог.

31 января 2018 Кабинет министров освободил отстраненного от своих обязанностей главы ГФС Романа Насирова.

1 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Насирова в должности председателя ГФС и приказал выплатить ему компенсацию на сумму 184 тысячи гривен.

Правительство планировало обжаловать это решение.

16 января Насиров подал документы в ЦИК для регистрации его кандидатом в президенты.

21 января ЦИК зарегистрировал Насирова кандидатом в президенты. Выборы президента состоятся 31 марта.

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